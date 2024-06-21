Запал в душу: какой советский фильм Тарантино пересматривал много раз

Советский фантастический фильм "Человек-амфибия" полюбили за рубежом

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Фантастический фильм "Человек-амфибия" о романтической истории любви "морского дьявола" Ихтиандра и простой девушки Гуттиэре, получил много критики на родине, но зато полюбился зрителям в других странах.

Фото: YouTube канал КИНО ЭКШН / ACTION MOVIES by Скриншот видео YouTube канала КИНО ЭКШН / ACTION MOVIES is licensed under public domain

Например, Квентин Тарантино признался, что эта картина запала ему в душу, когда он увидел её по телевизору. Для него это любимый советский фильм.