Запал в душу: какой советский фильм Тарантино пересматривал много раз

Фантастический фильм "Человек-амфибия" о романтической истории любви "морского дьявола" Ихтиандра и простой девушки Гуттиэре, получил много критики на родине, но зато полюбился зрителям в других странах.
Например, Квентин Тарантино признался, что эта картина запала ему в душу, когда он увидел её по телевизору. Для него это любимый советский фильм.
"В начале 70-х по телевизору довольно часто крутили "Человека-амфибию" — в дублированной версии. Я не знал, чей это фильм, но он мне очень нравился", — делился голливудский режиссёр.
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