Запал в душу: какой советский фильм Тарантино пересматривал много раз

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Советский фантастический фильм "Человек-амфибия" полюбили за рубежом

0:34
Кино

Фантастический фильм "Человек-амфибия" о романтической истории любви "морского дьявола" Ихтиандра и простой девушки Гуттиэре, получил много критики на родине, но зато полюбился зрителям в других странах.

Советский фантастический фильм "Человек-амфибия" полюбили за рубежом
Фото: YouTube канал КИНО ЭКШН / ACTION MOVIES by Скриншот видео YouTube канала КИНО ЭКШН / ACTION MOVIES is licensed under public domain

Например, Квентин Тарантино признался, что эта картина запала ему в душу, когда он увидел её по телевизору. Для него это любимый советский фильм. 

"В начале 70-х по телевизору довольно часто крутили "Человека-амфибию" — в дублированной версии. Я не знал, чей это фильм, но он мне очень нравился", — делился голливудский режиссёр.

 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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