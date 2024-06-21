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Облико морале: почему Госкино долго отказывало в прокате фильму "Любовь и голуби"

Режиссёра фильма "Любовь и голуби" хотели снять за пьянство на съёмочной площадке

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Кино

Долгое время Госкино не хотело выпускать в прокат фильм "Любовь и голуби", потому что моралисты были возмущены сценами, где герои опрокидывают рюмку-другую.

Режиссёра фильма "Любовь и голуби" хотели снять за пьянство на съёмочной площадке
Фото: YouTube канал Киноконцерн "Мосфильм" by Скриншот видео YouTube канала Киноконцерн "Мосфильм" is licensed under public domain

Действительно, герои фильма, в том числе Василий, которого играл Александр Михайлов, его сосед дядя Митя (Сергей Юрский) и даже женщины частенько пьют водку. Обычно на съёмках актёрам наливают обычную воду, но в "Голубях" всё было по-настоящему.

"Там было всё по-взрослому. Пили самую что ни на есть взаправдашнюю водку. И когда чиновники узнали об этом, разразился жуткий скандал, даже режиссёра хотели снять", — рассказывал Юрский.

Александр Михайлов тоже вспоминает, как в сцене свидания с женой на реке он открывал крышку настоящей чекушки, выпивал её и жалобно плакал реально пьяными слезами.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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