Вынашивал замысел с 1990-х годов: Терренс Малик воплотил давнюю мечту снять фильм о жизни Иисуса Христа

Терренс Малик, автор антивоенной драмы "Тонкая красная линия", завершил монтаж фильма "Путь ветра", который рассказывает о жизни Иисуса Христа.
Замысел этого проекта режиссёр — мастер созерцательного кино — вынашивал с 1990-х годов и съёмки фильма, основанного на библейских сюжетах, были завершены ещё в 2019 году.
В картине "Путь ветра" пересказаны некоторые эпизоды из жизни Иисуса Христа, как на земле, так и, возможно, в загробном мире.
Роль Христа исполнил венгерский актёр Геза Рёриг ("Сын Саула"). Маттиас Шонартс сыграл апостола Петра, а Марк Райлэнс предстанет в четырёх образах Сатаны.
Теперь у фильма "Путь ветра" есть все шансы попасть в конкурсную программу Венецианского кинофестиваля, который открывается 28 августа.
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