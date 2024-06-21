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Вынашивал замысел с 1990-х годов: Терренс Малик воплотил давнюю мечту снять фильм о жизни Иисуса Христа

Терренс Малик закончил монтаж фильма о жизни Христа "Пути ветра"

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Кино

Терренс Малик, автор антивоенной драмы "Тонкая красная линия", завершил монтаж фильма "Путь ветра", который рассказывает о жизни Иисуса Христа.

Терренс Малик закончил монтаж фильма о жизни Христа "Пути ветра"
Фото: YouTube канал Tarabanda film by Скриншот видео YouTube канала Tarabanda film is licensed under public domain

Замысел этого проекта режиссёр — мастер созерцательного кино — вынашивал с 1990-х годов и съёмки фильма, основанного на библейских сюжетах, были завершены ещё в 2019 году.

В картине "Путь ветра" пересказаны некоторые эпизоды из жизни Иисуса Христа, как на земле, так и, возможно, в загробном мире.

Роль Христа исполнил венгерский актёр Геза Рёриг ("Сын Саула"). Маттиас Шонартс сыграл апостола Петра, а Марк Райлэнс предстанет в четырёх образах Сатаны.

Теперь у фильма "Путь ветра" есть все шансы попасть в конкурсную программу Венецианского кинофестиваля, который открывается 28 августа.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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