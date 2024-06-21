Уникальный актер: Яна Поплавская высказалась по поводу смерти звезды Голливуда

Яна Поплавская выразила сожаление по поводу смерти Дональда Сазерленда

1:09 Your browser does not support the audio element. Кино

Яна Поплавская поделилась своими мыслями по поводу ухода из жизни Дональда Сазерленда — уникального актёра с невероятным диапазоном ролей и богатым актёрским мастерством.

Фото: flickr.com by Алан Лайт is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic.

Актриса считает, что в каждой своей роли Сазерленд был безупречен, отдавая себя на все сто процентов. Ему было 88 лет, из которых 60 он посвятил своей профессии и снялся почти в 200 кино- и телепроектах. Ей очень жаль, что такие талантливые личности уходят.

"И особенно жаль, что сейчас на смену таким прекрасным актерам приходят бездарности, раскрученные благодаря жёлтым скандалам и ушлым продюсерам. Любовницы миллиардеров и педерастические мальчики", — пишет актриса в своём Телеграм-канале.

По её словам, в российском и мировом кино становится всё меньше настоящих звёзд, чьи фильмы зрители ждут с нетерпением. Глубокую грусть и разочарование вызывает тот факт, что за последние пять лет можно вспомнить лишь единицы замечательных фильмов, которые хочется пересматривать снова и снова.