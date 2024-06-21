Уникальный актер: Яна Поплавская высказалась по поводу смерти звезды Голливуда

Яна Поплавская поделилась своими мыслями по поводу ухода из жизни Дональда Сазерленда — уникального актёра с невероятным диапазоном ролей и богатым актёрским мастерством.
Актриса считает, что в каждой своей роли Сазерленд был безупречен, отдавая себя на все сто процентов. Ему было 88 лет, из которых 60 он посвятил своей профессии и снялся почти в 200 кино- и телепроектах. Ей очень жаль, что такие талантливые личности уходят.
"И особенно жаль, что сейчас на смену таким прекрасным актерам приходят бездарности, раскрученные благодаря жёлтым скандалам и ушлым продюсерам. Любовницы миллиардеров и педерастические мальчики", — пишет актриса в своём Телеграм-канале.
По её словам, в российском и мировом кино становится всё меньше настоящих звёзд, чьи фильмы зрители ждут с нетерпением. Глубокую грусть и разочарование вызывает тот факт, что за последние пять лет можно вспомнить лишь единицы замечательных фильмов, которые хочется пересматривать снова и снова.
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