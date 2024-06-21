Не седина и не морщины: Фаина Раневская назвала два признака, по которым можно понять, что наступила старость

Фаина Раневская дала точное и остроумное определение старости

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Фаина Раневская отличалась удивительным остроумием. Кажется, что не было ни одной темы, которую она не затронула бы в своих едких, ироничных и невероятно правдивых высказываниях.

Фото: commons.wikimedia.org by В.С. Білецький is licensed under Creative Commons CC0 License

Раневская неоднократно обращалась к теме старости. Звезда советского кино и театра отличалась умением с юмором говорить даже о грустных вещах, ведь вряд ли найдётся на свете человек, которому было бы приятно стареть и осознавать это.

"Старость — это время, когда свечи на именинном пироге обходятся дороже самого пирога, а половина мочи идёт на анализы", — говорила Раневская.

Стоит отметить, что собственный преклонный возраст тоже не был для актрисы поводом для радости, но она всё равно находила в себе силы любить жизнь и уничтожала любую печаль своим фирменным сарказмом.