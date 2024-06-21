Никита Михалков высказал неожиданное предположение о причине эмиграции Андрея Макаревича*

Никита Михалков предположил, где находится родина Андрея Макаревича*

1:10 Your browser does not support the audio element. Кино

Никита Михалков резко высказался об Андрее Макаревиче*, уехавшем из России из-за того, что он не поддерживает СВО.

Фото: commons.wikimedia.org by Mark Nakoykher is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Михалков с сарказмом отметил, что для Макаревича* важнее находиться там, где удобно и комфортно, чем там, где его настоящая родина и зрители. По мнению Михалкова, именно по такому принципу Макаревич* сам себе выбирает родину.

Режиссёр придумал собственный пример, чтобы нагляднее передать свой взгляд на Макаревича*. Михалков представил ситуацию с покупкой товаров и высказал уверенность в том, что самое главное для Макаревича* — это быстрая доставка.

"Мне не нравится то, что какие-то вещи делаются медленно. Когда ты привыкаешь, что тебе доставка приезжает через три часа из магазина, это хорошо и удобно, и тогда ты не понимаешь, а почему через четыре дня, почему мастера надо ждать две недели и почему он, собака, так дорого стоит. А для Макаревича* родина там, где быстрей доставка", — сказал Михалков в эфире своей передачи "Бесогон ТВ".

* — признан иноагентом в РФ.