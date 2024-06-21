Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Басков материально поможет госпитализированному Отару Кушанашвили
Как снизить негативное воздействие дождевых червей на растения
На Западе готовы к прекращению огня на Украине и гарантиям её нейтрального статуса
Пенсии работающих пенсионеров не пропадут
Спорт для женщин: польза для вас
Словакия осталась без авиации в результате предательства прежнего правительства
Архивные данные свидетельствуют о подготовке нападения Японии в 1941 году на СССР
ВСС: пострадавшие от урагана москвичи имеют право на компенсации
Виктор Орбан: "Я нажму стоп-кран, и венгры сойдут с поезда (движущегося к войне)"
Никита Михалков высказал неожиданное предположение о причине эмиграции Андрея Макаревича*

Никита Михалков предположил, где находится родина Андрея Макаревича*

1:10
Кино

Никита Михалков резко высказался об Андрее Макаревиче*, уехавшем из России из-за того, что он не поддерживает СВО.

Никита Михалков предположил, где находится родина Андрея Макаревича*
Фото: commons.wikimedia.org by Mark Nakoykher is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Михалков с сарказмом отметил, что для Макаревича* важнее находиться там, где удобно и комфортно, чем там, где его настоящая родина и зрители. По мнению Михалкова, именно по такому принципу Макаревич* сам себе выбирает родину.

Режиссёр придумал собственный пример, чтобы нагляднее передать свой взгляд на Макаревича*. Михалков представил ситуацию с покупкой товаров и высказал уверенность в том, что самое главное для Макаревича* — это быстрая доставка.

"Мне не нравится то, что какие-то вещи делаются медленно. Когда ты привыкаешь, что тебе доставка приезжает через три часа из магазина, это хорошо и удобно, и тогда ты не понимаешь, а почему через четыре дня, почему мастера надо ждать две недели и почему он, собака, так дорого стоит. А для Макаревича* родина там, где быстрей доставка", — сказал Михалков в эфире своей передачи "Бесогон ТВ".

* — признан иноагентом в РФ.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Стало известно, почему появившаяся на параде Кейт Миддлтон вновь перестанет выходить на публику

Принцессе тяжело появляться на публике во время лечения рака.

Кейт Миддлтон снова перестанет выходить в свет после парада Trooping the Colour
Заключительная подкормка чеснока: когда и как это делать
Последняя подкормка чеснока: проведите её в июне для роста головок — они будут огромными
Когда и как правильно обрабатывать чеснок борной кислотой для максимального урожая
Отечественный сериал, который американцам понравился больше, чем россиянам
ВСУ сообщают о "тяжёлой обстановке" в Часовом Яре, над РФ сбито более сотни БПЛА Дмитрий Плотников Украинские стратеги не находят логики в наступлении ВС РФ на Торецк в "лоб" Любовь Степушова Украинский язык волапюк был выдуман в австрийских кабинетах Сергей Лебедев
Чем подкормить кабачки на даче во время цветения и плодоношения
Подкормка баклажанов удобрениями повышает их устойчивость к стрессам
Стало известно, почему во Франции установили памятник Михаилу Боярскому
Стало известно, почему во Франции установили памятник Михаилу Боярскому
Последние материалы
На Западе готовы к прекращению огня на Украине и гарантиям её нейтрального статуса
Пенсии работающих пенсионеров не пропадут
НПО и "законы об иноагентах: ищем, кому выгодно
Спорт для женщин: польза для вас
Словакия осталась без авиации в результате предательства прежнего правительства
Архивные данные свидетельствуют о подготовке нападения Японии в 1941 году на СССР
ВСС: пострадавшие от урагана москвичи имеют право на компенсации
Виктор Орбан: "Я нажму стоп-кран, и венгры сойдут с поезда (движущегося к войне)"
Кинологи сказали, что нельзя делать, когда собака спит
С начала года стихийные бедствия нанесли США ущерб свыше 25 миллиардов долларов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников