Актёр из фильма "Приключения Электроника" Юрий Чернов резко высказался о Дмитрии Назарове

Юрий Чернов, сыгравший в фильме "Приключения Электроника" отца Сыроежкина, высказался о Дмитрии Назарове и его политической позиции.
Чернов вспоминает о Назарове как об умном и начитанном человеке, но считает предательством и кощунством несогласие Назарова с СВО и его оппозиционные стихи, в которых он смело высказывает своё мнение.
"С Дмитрием я был знаком, видел его несколько раз на мероприятиях. Мне казалось, что он образованный человек, хорошо знает классику, читает поэзию замечательно. Я думал, если у человека хороший художественный вкус, он не опустится до того, чтобы обливать свою родину помоями", — высказал своё мнение Чернов в беседе с aif.ru.
Кроме того, Чернов назвал Назарова моральным инвалидом. Он уверен, что Назаров ужасно себя ведёт и забывает о том, что россияне всегда были его основными зрителями.
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