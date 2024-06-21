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Актёр из фильма "Приключения Электроника" Юрий Чернов резко высказался о Дмитрии Назарове

Актёр Юрий Чернов назвал Дмитрия Назарова моральным инвалидом

1:00
Кино

Юрий Чернов, сыгравший в фильме "Приключения Электроника" отца Сыроежкина, высказался о Дмитрии Назарове и его политической позиции.

Актёр Юрий Чернов назвал Дмитрия Назарова моральным инвалидом
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Чернов вспоминает о Назарове как об умном и начитанном человеке, но считает предательством и кощунством несогласие Назарова с СВО и его оппозиционные стихи, в которых он смело высказывает своё мнение.

"С Дмитрием я был знаком, видел его несколько раз на мероприятиях. Мне казалось, что он образованный человек, хорошо знает классику, читает поэзию замечательно. Я думал, если у человека хороший художественный вкус, он не опустится до того, чтобы обливать свою родину помоями", — высказал своё мнение Чернов в беседе с aif.ru.

Кроме того, Чернов назвал Назарова моральным инвалидом. Он уверен, что Назаров ужасно себя ведёт и забывает о том, что россияне всегда были его основными зрителями.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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