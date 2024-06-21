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Юлия Высоцкая рассказала о мистическом совпадении, связанном со смертью Анук Эме

Юлия Высоцкая высказалась о смерти Анук Эме и назвала актрису прекрасной

1:04
Кино

Юлия Высоцкая эмоционально отреагировала на смерть французской актрисы Анук Эме. Российская знаменитость опубликовала коллаж с фотографиями звезды французского кино и назвала её прекрасной.

Юлия Высоцкая высказалась о смерти Анук Эме и назвала актрису прекрасной
Фото: flickr.com by boklm is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Можно перечислять награды, которые она получила, и имена знаменитых режиссёров, у которых она снималась, а можно просто посмотреть на неё и ещё раз убедиться, что она была прекрасна", — написала Высоцкая в личном блоге.

Также ведущая шоу "Едим дома!" рассказала об одном мистическом совпадении, связанном со смертью Эме. За несколько дней до этого печального события Высоцкая вдруг захотела пересмотреть мелодраму "Мужчина и женщина", которую она до этого смотрела тринадцать лет назад. Роль в этом фильме — самая знаменитая в фильмографии Эме.

Когда Высоцкая спросила у своего мужа Андрея Кончаловского, что он думает об Анук Эме, он сразу же вспомнил, что она снималась у его любимого режиссёра Федерико Феллини в фильмах "Восемь с половиной" и "Сладкая жизнь".

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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