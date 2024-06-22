Стало известно, как стартовал четвёртый сезон супергеройского сериала "Пацаны"

Четвёртый сезон "Пацанов" стартовал с рекордным числом зрителей в истории сериала

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Четвёртый сезон супергеройского сериала "Пацаны" показал лучший старт в истории ленты. Об этом пишет портал "Deadline" со ссылкой на данные компании "Amazon".

Фото: flickr.com by Pat Loika is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Сообщается, что количество зрителей первых серий продолжения выросло на 21% по сравнению с аналогичным периодом во время выхода третьего сезона. Компания не стала объявлять точные данные. Однако её представители отметили, что четвёртый сезон "Пацанов" вошёл в топ-5 наиболее просматриваемых сериалов за первые 4 дня после выхода. При этом рост аудитории зафиксирован в первую очередь за пределами США.

Напомним, что продолжение ленты стартовало 13 июня. Тогда вышли первые 3 эпизода.