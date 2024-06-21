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Американский психолог раскрыл значение новой татуировки Анджелины Джоли

Стало известно, что Анджелина Джоли хотела сказать ласточкой на груди

0:57
Кино

На церемонии вручения премии "Тони" Анджелина Джоли появилась в открытом платье, и на её груди красовалась новая татуировка — ласточка, расправившая крылья в полёте. Клинический психолог Джошуа Клапов раскрыл значение этого рисунка.

Стало известно, что Анджелина Джоли хотела сказать ласточкой на груди
Фото: unsplash.com by Alex Wigan is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Клапов подтвердил то, о чём нетрудно догадаться: летящая птица — это символ не только свободы, но и освобождения. Психолог подчеркнул, что в жизни Анджелины произошли значительные перемены, а также отметил, что неспроста актриса нанесла тату именно на грудь.

Эта часть тела имеет особое значение для Джоли, потому что она пережила операцию по удалению молочных желёз. Это было сделано в профилактических целях.

"Она поместила мягкий, лёгкий, свободный, нежный символ на одно из самых сильных мест на теле", — сказал Клапов в беседе с The Sun.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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