Американский психолог раскрыл значение новой татуировки Анджелины Джоли

Стало известно, что Анджелина Джоли хотела сказать ласточкой на груди

0:57 Your browser does not support the audio element. Кино

На церемонии вручения премии "Тони" Анджелина Джоли появилась в открытом платье, и на её груди красовалась новая татуировка — ласточка, расправившая крылья в полёте. Клинический психолог Джошуа Клапов раскрыл значение этого рисунка.

Фото: unsplash.com by Alex Wigan is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Клапов подтвердил то, о чём нетрудно догадаться: летящая птица — это символ не только свободы, но и освобождения. Психолог подчеркнул, что в жизни Анджелины произошли значительные перемены, а также отметил, что неспроста актриса нанесла тату именно на грудь.

Эта часть тела имеет особое значение для Джоли, потому что она пережила операцию по удалению молочных желёз. Это было сделано в профилактических целях.