Американский психолог раскрыл значение новой татуировки Анджелины Джоли

На церемонии вручения премии "Тони" Анджелина Джоли появилась в открытом платье, и на её груди красовалась новая татуировка — ласточка, расправившая крылья в полёте. Клинический психолог Джошуа Клапов раскрыл значение этого рисунка.
Клапов подтвердил то, о чём нетрудно догадаться: летящая птица — это символ не только свободы, но и освобождения. Психолог подчеркнул, что в жизни Анджелины произошли значительные перемены, а также отметил, что неспроста актриса нанесла тату именно на грудь.
Эта часть тела имеет особое значение для Джоли, потому что она пережила операцию по удалению молочных желёз. Это было сделано в профилактических целях.
"Она поместила мягкий, лёгкий, свободный, нежный символ на одно из самых сильных мест на теле", — сказал Клапов в беседе с The Sun.
Принцессе тяжело появляться на публике во время лечения рака.