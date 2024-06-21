Том Харди рассказал, почему, работая над ролью, он не всегда читает сценарий

Том Харди раскрыл свой особый подход к работе над ролями

1:14 Your browser does not support the audio element. Кино

Поклонники Тома Харди ждут выхода фильма "Байкеры" с его участием. Зрители увидят, как он и другие актёры катаются на необычных винтажных мотоциклах, которые сейчас можно увидеть разве что в музеях и на выставках ретро-транспорта.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Харди не считает себя виртуозом в умении управлять мотоциклом, однако он катается уже семь лет. Он без фанатизма относится к этому увлечению, поэтому не овладел какими-либо супернавыками, однако он уверенно справился со своей задачей в фильме.

Актёр признался, что, работая над той или иной ролью, он не всегда читает сценарий. Он пользуется разными методами и иногда чувствует, что лучше попросить режиссёра рассказать своими словами историю, которая будет показана в фильме, чем прочитать текст, в котором она изложена.

Харди понимает, что некоторым зрителям, узнавшим об этом, может показаться, что он с безразличием относится к своей работе, но он уверяет, что, снимаясь в фильмах, актёры иногда могут не читать сценарий и при этом хорошо играть, потому что кино — это не театр, в котором обязательно нужно выучивать слова перед выходом на сцену.