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Осуждённый актёр Джонатан Мейджорс примет участие в фильме "Беспощадный"

Осуждённый актёр Джонатан Мейджорс получил свою первую роль в кино после приговора

1:02
Кино

Звезда фильмов "Marvel" Джонатан Мейджорс получил свою первую роль в кино после приговора к 1 году посещений консультаций по противодействию домашнему насилию. Об этом пишет портал "Deadline".

Осуждённый актёр Джонатан Мейджорс получил свою первую роль в кино после приговора
Фото: flickr.com by The Conmunity - Pop Culture Geek is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Сообщается, что Джонатан Мейджорс примет участие в проекте "Беспощадный". Съёмки стартуют осенью. В качестве режиссёра выступит Мартин Вильнёв, брат постановщика "Дюны" Дени Вильнёва. В предстоящем фильме покажут историю дознавателя ЦРУ. Герой теряет девушку из-за злоумышленников и решает отомстить им. 

Напомним, что в 2023-м бывшая девушка Джонатана Мейджорса обвинила его в насилии по отношению к ней. Суд признал актёра виновным в апреле 2024-го и приговорил к году посещений специальных консультаций по противодействию домашнему насилию. При этом от кандидатуры Джонатана Мейджорса отказались многие крупные американские бренды.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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