Компания "Toho" назвала ряд правил, которые должны соблюдаться в фильмах о Годзилле

Компания "Toho" разработала правила, которым должны следовать создатели "Годзиллы"

Компания "Toho" назвала правила, которые должны выполняться в фильмах о Годзилле. Об этом пишет портал "Livedoor".

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По словам руководителя креативной команды в "Toho" Тацуи Йошикавы, структура под названием "Godzilla Room" изучила все фильмы о монстре и составила ряд правил. Благодаря им картинам не будет нанесён ущерб.

"Некоторые из главных правил заключаются в том, что Годзилла никогда не умирает и Годзилла специально не охотится на людей или созданные ими объекты. Мы также проверили эти моменты на стадии написания сценария "Годзиллы: Минус один". То же самое относится и к голливудской версии. Управление кинопроектами путем разъяснения деталей и принципов, а не просто следование интуиции, повышает доверие к экранизациям", — сообщил Тацуя Йошикава.

Ранее Pravda.Ru писала, что режиссёр Адам Вингард не будет работать над продолжением "Годзиллы и Конга".