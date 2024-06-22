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Фильм "Бордерлендс" выйдет в кинотеатрах России 8 августа

Фильм "Бордерлендс" получил семейный возрастной рейтинг

0:50
Кино

Фильм Элая Рота "Бордерлендс" с Кейт Бланшетт получил возрастной рейтинг в США — PG-13. Об этом пишет портал "ReadWrite".

Фильм "Бордерлендс" получил семейный возрастной рейтинг
Фото: Travail personnel by Coyau is licensed under Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0 Unported

Посмотреть проект можно будет в том числе лицам, которые младше 13 лет. Но только вместе с родителями. Сообщается, что рейтинг PG-13 фильм получил из-за наличия в нём ругательств, сцен насилия и непристойности. В России картина выйдет в кинотеатрах 8 августа.

По сюжету "Бордерлендса" Лилит и её напарники сражаются с различными внеземными существами и ищут некую пропавшую девушку. Героям предстоит столкнуться со множеством противников и опасных созданий.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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