Голди Хоун хочет исполнить одно желание, пока её семья не стала "слишком старой"

Голди Хоун призналась, что хочет снять фильм со своей знаменитой семьёй

0:52 Your browser does not support the audio element. Кино

Во время недавнего интервью для программы SiriusXM "Поговорим за кадром" с Келли Рипа, оскароносная голливудская актриса Голди Хоун рассказала, что мечтает снять фильм со своей семьёй.

Фото: YouTube канал КАЛЕЙДОСКОП by Скриншот видео YouTube канала КАЛЕЙДОСКОП is licensed under public domain

Голди Хоун состоит в отношениях с актёром Куртом Расселом с 1983 года. У них четверо общих детей, трое из которых тоже стали актёрами. Самая известная из них — Кейт Хадсон, звезда фильма "Война невест".

"Чего бы я хотела, пока мы все не стали слишком старыми, — это сняться в фильме вместе со своей семьёй, — сказала актриса. — Разве это не было бы здорово? Это было бы так весело и безумно, о боже мой!"

Объясняя, почему она до сих пор не реализовала эту мечту, Голди Хоун пояснила, что сначала должна получить согласие своих близких.