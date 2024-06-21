Стала известна дата выхода фильма "Планета обезьян: Новое царство" в онлайне

Фильм "Планета обезьян: Новое царство" появится в онлайне 9 июля

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Представители кинокомпании "20th Century Studios" объявили дату цифрового релиза фильма "Планета обезьян: Новое царство" — 9 июля. Об этом пишет издание "People".

Фото: commons.wikimedia.org by Thomas Lersch is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Таким образом, картина выйдет на стриминговых сервисах через 2 месяца после старта показов в кинотеатрах. Сейчас фильм входит в топ-5 наиболее прибыльных проектов 2024 года. Его кассовые сборы составляют примерно 400 миллионов долларов.

Действие картины "Планета обезьян: Новое царство" разворачивается через несколько поколений после правления Цезаря. Обезьяны являются доминирующим видом на планете. Молодой шимпанзе отправляется в путешествие. Ему предстоит сделать выбор, который определит будущее обезьян и людей.