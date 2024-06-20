В российских кинотеатрах состоялась повторная премьера мультфильма "Унесённые призраками"

В кинотеатрах России прошла повторная премьера мультфильма Хаяо Миядзаки "Унесённые призраками", пишет портал "Чемпионат".
Анимационная картина является одной из самых главных работ режиссёра и аниматора. По сюжету девочка Хииро вместе с родителями переезжает в новый дом. По пути герои оказываются в странном городке, в котором находят много вкусной еды. Родители Хииро начинают её есть. В итоге они превращаются в свиней и становятся пленниками колдуньи Юбабы. Теперь главная героиня должна спасти мать и отца.
Ранее Pravda.Ru писала, что в кинотеатрах нашей страны начались показы мультфильма "Три богатыря. Ни дня без подвига".
Такая подкормка поможет моркови хорошо расти и развиваться. Это первый шаг к хорошему урожаю.