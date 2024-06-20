В российских кинотеатрах состоялась повторная премьера мультфильма "Унесённые призраками"

В кинотеатрах стали показывать мультфильм "Унесённые призраками"

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В кинотеатрах России прошла повторная премьера мультфильма Хаяо Миядзаки "Унесённые призраками", пишет портал "Чемпионат".

Фото: commons.wikimedia.org by Kileyco17 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Анимационная картина является одной из самых главных работ режиссёра и аниматора. По сюжету девочка Хииро вместе с родителями переезжает в новый дом. По пути герои оказываются в странном городке, в котором находят много вкусной еды. Родители Хииро начинают её есть. В итоге они превращаются в свиней и становятся пленниками колдуньи Юбабы. Теперь главная героиня должна спасти мать и отца.

Ранее Pravda.Ru писала, что в кинотеатрах нашей страны начались показы мультфильма "Три богатыря. Ни дня без подвига".