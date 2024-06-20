Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Fit Service: смешивание моторных масел ведет к дорогостоящему ремонту мотора
Сербия пожаловалась в УЕФА на оскорбительные выкрики фанатов Албании и Хорватии
"Ренессанс Страхование" прекращает продажу туристических полисов в Израиль и Иран
Врач Тихомирова: в персиках много клетчатки
Салат с киноа, грецкими орехами и руколой: питательный боул на завтрак
Банк "РОССИЯ" получил кредитный рейтинг на уровне "АА-(RU)"
Скрытые опасности филлеров: что вам могут не рассказать косметологи
Озоновый слой защитит биосферу Земли от сверхновых в радиусе 100 парсеков
В России ожидается ужесточение требований по выдаче потребительских кредитов
Брэд Питт может сделать предложение своей девушке этим летом

Брэд Питт собирается сделать предложение Инес де Рамон

1:04
Кино

Актёр Брэд Питт планирует сделать предложение возлюбленной Инес де Рамон. Об этом пишет издание "Life&Style" со ссылкой на источники в окружении знаменитости.

Брэд Питт собирается сделать предложение Инес де Рамон
Фото: flickr.com by DoD News Features is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Предположительно, Брэд Питт сделает предложение своей девушке летом. При этом, по данным издания, кинозвезда предварительно попросил Инес де Рамон подписать соглашение о неразглашении подробностей личной жизни.

"Ходят слухи, что Брэд планирует сделать предложение этим летом, это может произойти в любое время. Он так счастлив с 34-летней Инес после драмы, через которую прошел с Энджи. Теперь Брэду нравится спокойствие, которое у него сложилось с Инес. Брэд встретил ее в идеальный момент, у него было время повзрослеть после развода. Как только Инес переехала к нему в прошлом году, он понял, что у них с ней может быть будущее", — отмечает издание.

Ранее Pravda.Ru писала, что Анджелина Джоли не давала Брэду Питту встречаться с Инес де Рамон.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Морковь активно пойдёт в рост: в июне обязательно полейте грядку этим раствором — первый шаг к хорошему урожаю

Такая подкормка поможет моркови хорошо расти и развиваться. Это первый шаг к хорошему урожаю.

Чем подкормить морковь в июне для повышения урожайности?
Не спешите удалять нижние листья помидоров: почему это вредно
Главная ошибка начинающих огородников: почему нельзя удалять нижние листья помидоров
Наступает момент истины. ЗРК С-500 "Прометей" на боевом дежурстве очень ждёт своих целей
Заряжаем перцы на рост: в июне проведите эту простую подкормку — плоды вырастут большими
Лидером по эмоциональной привязанности к человеку являются собаки Дмитрий Плотников Украинские стратеги не находят логики в наступлении ВС РФ на Торецк в "лоб" Любовь Степушова Украинский язык волапюк был выдуман в австрийских кабинетах Сергей Лебедев
Сода - помощница опытных дачников: как использовать ее в компосте и при разжигании костра
Когда и как правильно обрабатывать чеснок борной кислотой для максимального урожая
Зоолог раскрыла породы собак, которые практически невозможно дрессировать
Зоолог раскрыла породы собак, которые практически невозможно дрессировать
Последние материалы
Fit Service: смешивание моторных масел ведет к дорогостоящему ремонту мотора
Сербия пожаловалась в УЕФА на оскорбительные выкрики фанатов Албании и Хорватии
"Ренессанс Страхование" прекращает продажу туристических полисов в Израиль и Иран
Врач Тихомирова: в персиках много клетчатки
Салат с киноа, грецкими орехами и руколой: питательный боул на завтрак
Банк "РОССИЯ" получил кредитный рейтинг на уровне "АА-(RU)"
Скрытые опасности филлеров: что вам могут не рассказать косметологи
Озоновый слой защитит биосферу Земли от сверхновых в радиусе 100 парсеков
В России ожидается ужесточение требований по выдаче потребительских кредитов
Врач-педиатр Георгий Цуркин призвал не оставлять ребенка одного в машине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников