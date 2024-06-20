Брэд Питт может сделать предложение своей девушке этим летом

Актёр Брэд Питт планирует сделать предложение возлюбленной Инес де Рамон. Об этом пишет издание "Life&Style" со ссылкой на источники в окружении знаменитости.

Предположительно, Брэд Питт сделает предложение своей девушке летом. При этом, по данным издания, кинозвезда предварительно попросил Инес де Рамон подписать соглашение о неразглашении подробностей личной жизни.

"Ходят слухи, что Брэд планирует сделать предложение этим летом, это может произойти в любое время. Он так счастлив с 34-летней Инес после драмы, через которую прошел с Энджи. Теперь Брэду нравится спокойствие, которое у него сложилось с Инес. Брэд встретил ее в идеальный момент, у него было время повзрослеть после развода. Как только Инес переехала к нему в прошлом году, он понял, что у них с ней может быть будущее", — отмечает издание.