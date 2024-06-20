Актриса Ольга Сухарева рассказала о большой ссоре с коллегой и подругой Агатой Муцениеце

Ольга Сухарева сильно поссорилась с Агатой Муцениеце на съёмках "Тура с Иванушками"

1:19 Your browser does not support the audio element. Кино

Актриса Ольга Сухарева рассказала, что во время съёмок фильма "Тур с Иванушками" сильно поссорилась со своей коллегой и подругой Агатой Муцениеце. Об этом пишет издание "Аргументы и Факты".

Фото: commons.wikimedia.org by Morio is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ольга Сухарева сообщила, что ссора была самой крупной за всю историю их дружбы. По словам актрисы, разногласия возникли из-за недопонимания.

"В какой-то момент у нас возникло недопонимание, может, усталость сказалась. С другими партнёрами не позволишь себе таких вещей, а с друзьями ты этих рамок не чувствуешь", — призналась Ольга Сухарева.

Тем не менее, подруги быстро помирились. Они понимали, что работа важнее разногласий.

"Но длилось всё это не более 10 минут, мы же профессионалы и понимали, что дело важнее. Как только сцена закончилась, мы встретились в актёрском вагончике и прорыдались. Гримёры стояли у вагончика, ждали… Мы вышли, нас поправили, и мы продолжили работать. Никто, кроме гримёров и девчонок-коллег в машине ничего не понял. Но такой момент был", — рассказала актриса.

Ранее Pradva.Ru писала, что Агата Муцениеце появилась на премьере "Тура с Иванушками" в компании Ивана Чуйкова.