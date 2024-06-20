Сериал "Бедные смеются, богатые плачут" пополнится 2-мя новыми актёрами

Светлана Пермякова и Владимир Селиванов примут участие в продолжении сериала "Бедные смеются, богатые плачут". Об этом пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика".
Известно, что Светлана Пермякова сыграет горничную олигарха Сергея Воронцова. В свою очередь Владимир Селиванов исполнит роль харизматичного регионального чиновника. Съёмки ленты начнутся этим летом. Премьера ожидается в 2024 году.
По сюжету сериала "Бедные смеются, богатые плачут" Катя устраивается на работу в особняк на Рублёвке. В поместье олигарх Сергей объявляет близким, что смертельно болен. Семья героя начинает мысленно делить наследство.
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