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Продолжение фильма "Гладиатор" выйдет 15 ноября

Фильм "Гладиатор 2" выйдет раньше изначальной даты премьеры

0:43
Кино

Фильм Ридли Скотта "Гладиатор 2" выйдет на неделю раньше даты своей изначальной премьеры. Об этом пишет портал "Collider".

Фильм "Гладиатор 2" выйдет раньше изначальной даты премьеры
Фото: commons.wikimedia.org by Ank Kumar is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Теперь первый показ фильма в кинотеатрах запланирован на 15 ноября. В картине приняли участие Пол Мескаль ("Солнце моё"), Педро Паскаль ("Одни из нас") и другие актёры. Известно, что события "Гладиатора 2" будут разворачиваться по прошествии 25 лет после действия первого фильма. 

По сюжету оригинального проекта военачальника Максимуса приговаривают к смерти. Однако он избегает гибели и становится гладиатором. Однажды герой встречает в Колизее своего старого врага.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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