Продолжение фильма "Гладиатор" выйдет 15 ноября

Фильм "Гладиатор 2" выйдет раньше изначальной даты премьеры

0:43 Your browser does not support the audio element. Кино

Фильм Ридли Скотта "Гладиатор 2" выйдет на неделю раньше даты своей изначальной премьеры. Об этом пишет портал "Collider".

Фото: commons.wikimedia.org by Ank Kumar is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Теперь первый показ фильма в кинотеатрах запланирован на 15 ноября. В картине приняли участие Пол Мескаль ("Солнце моё"), Педро Паскаль ("Одни из нас") и другие актёры. Известно, что события "Гладиатора 2" будут разворачиваться по прошествии 25 лет после действия первого фильма.

По сюжету оригинального проекта военачальника Максимуса приговаривают к смерти. Однако он избегает гибели и становится гладиатором. Однажды герой встречает в Колизее своего старого врага.