Продолжение фильма "Гладиатор" выйдет 15 ноября

Фильм Ридли Скотта "Гладиатор 2" выйдет на неделю раньше даты своей изначальной премьеры. Об этом пишет портал "Collider".
Теперь первый показ фильма в кинотеатрах запланирован на 15 ноября. В картине приняли участие Пол Мескаль ("Солнце моё"), Педро Паскаль ("Одни из нас") и другие актёры. Известно, что события "Гладиатора 2" будут разворачиваться по прошествии 25 лет после действия первого фильма.
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