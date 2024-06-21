Ольга Шукшина сделала комплимент уволенной из Нового Рижского театра Чулпан Хаматовой

Актриса Ольга Шукшина прокомментировала новость об увольнении Чулпан Хаматовой из Нового Рижского театра. Хаматова была одной из главных актрис, которая играла в спектакле по пьесе "Рассказы Шукшина". Эта постановка была популярной во всём мире.
По словам Ольги Шукшиной, театральный мир лишился многого, поскольку Хаматова была как будто создана для этой роли. Критики из разных стран высоко ценили спектакль в целом, но больше всего хвалили Хаматову и её партнёра по сцене Евгения Миронова.
"То, что вытворяла Чулпан вместе с Евгением Мироновым, — от этого просто все зрители валялись на стульях и писались под себя. В театральном мире это сравнимо с "Цирком дю Солей", такой это был высший пилотаж", — сказала Шукшина в беседе с mk.ru.
В то же время Шукшина считает, что Хаматовой не стоило уезжать из России, тогда, по мнению актрисы, в её жизни обошлось бы без неприятностей, однако она не осуждает Хаматову за её выбор.
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