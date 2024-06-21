Ольга Шукшина сделала комплимент уволенной из Нового Рижского театра Чулпан Хаматовой

Ольга Шукшина поддержала Чулпан Хаматову после её увольнения из театра в Риге

1:05 Your browser does not support the audio element. Кино

Актриса Ольга Шукшина прокомментировала новость об увольнении Чулпан Хаматовой из Нового Рижского театра. Хаматова была одной из главных актрис, которая играла в спектакле по пьесе "Рассказы Шукшина". Эта постановка была популярной во всём мире.

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По словам Ольги Шукшиной, театральный мир лишился многого, поскольку Хаматова была как будто создана для этой роли. Критики из разных стран высоко ценили спектакль в целом, но больше всего хвалили Хаматову и её партнёра по сцене Евгения Миронова.

"То, что вытворяла Чулпан вместе с Евгением Мироновым, — от этого просто все зрители валялись на стульях и писались под себя. В театральном мире это сравнимо с "Цирком дю Солей", такой это был высший пилотаж", — сказала Шукшина в беседе с mk.ru.

В то же время Шукшина считает, что Хаматовой не стоило уезжать из России, тогда, по мнению актрисы, в её жизни обошлось бы без неприятностей, однако она не осуждает Хаматову за её выбор.