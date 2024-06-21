Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Визажист Паша поделилась основными правилами макияжа для нависшего века
Жители Волгоградской области столкнулись с навязыванием страховых услуг на почте
Регулярный полив - обязательное условие для пышного цветения гортензий
Ветеринары рассказали, как узнать, что у кошки проблемы с суставами
iScience: жара упрощает речи политиков, установили учёные
Автоэксперт объяснил, для чего нужно делать "прожарку" мотора
Рыба в панировке из пекана с перцем и кабачком: рецепт
Аренда комнат в Сочи подорожала на 35% с начала года
Индия разработает систему высшего образования, ориентированную на исследования
Ольга Шукшина сделала комплимент уволенной из Нового Рижского театра Чулпан Хаматовой

Ольга Шукшина поддержала Чулпан Хаматову после её увольнения из театра в Риге

1:05
Кино

Актриса Ольга Шукшина прокомментировала новость об увольнении Чулпан Хаматовой из Нового Рижского театра. Хаматова была одной из главных актрис, которая играла в спектакле по пьесе "Рассказы Шукшина". Эта постановка была популярной во всём мире.

Ольга Шукшина поддержала Чулпан Хаматову после её увольнения из театра в Риге
Фото: commons.wikimedia.org by Smig is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По словам Ольги Шукшиной, театральный мир лишился многого, поскольку Хаматова была как будто создана для этой роли. Критики из разных стран высоко ценили спектакль в целом, но больше всего хвалили Хаматову и её партнёра по сцене Евгения Миронова.

"То, что вытворяла Чулпан вместе с Евгением Мироновым, — от этого просто все зрители валялись на стульях и писались под себя. В театральном мире это сравнимо с "Цирком дю Солей", такой это был высший пилотаж", — сказала Шукшина в беседе с mk.ru.

В то же время Шукшина считает, что Хаматовой не стоило уезжать из России, тогда, по мнению актрисы, в её жизни обошлось бы без неприятностей, однако она не осуждает Хаматову за её выбор.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Стало известно, почему появившаяся на параде Кейт Миддлтон вновь перестанет выходить на публику

Принцессе тяжело появляться на публике во время лечения рака.

Кейт Миддлтон снова перестанет выходить в свет после парада Trooping the Colour
Обязательные обработки чеснока борной кислотой: от посадки до уборки
Когда и как правильно обрабатывать чеснок борной кислотой для максимального урожая
Отечественный сериал, который американцам понравился больше, чем россиянам
Последняя подкормка чеснока: проведите её в июне для роста головок — они будут огромными
Лидером по эмоциональной привязанности к человеку являются собаки Дмитрий Плотников Украинские стратеги не находят логики в наступлении ВС РФ на Торецк в "лоб" Любовь Степушова Украинский язык волапюк был выдуман в австрийских кабинетах Сергей Лебедев
Подкормка баклажанов удобрениями повышает их устойчивость к стрессам
Чем подкормить кабачки на даче во время цветения и плодоношения
Стало известно, почему во Франции установили памятник Михаилу Боярскому
Стало известно, почему во Франции установили памятник Михаилу Боярскому
Последние материалы
Родион Газманов рассказал о токсичной благотворительности
Ольга Шукшина поддержала Чулпан Хаматову после её увольнения из театра в Риге
Георгий Вицин был на 21 год старше своего героя из "Женитьбы Бальзаминова"
Мясо для Ивана Грозного готовили татарские повара из Казани
Россиянин делится раздражающими аспектами жизни в США
Расходы страховых компаний удвоятся из-за стихийных бедствий
Средиземноморская диета защищает от ухудшения памяти
Северный морской путь станет главным транспортным коридором для Камчатки
Heilpraxisnet.de: из-за каких продуктов тело может начать неприятно пахнуть?
Учёные обнаружили у шмелей способность мыслить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников