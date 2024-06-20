Осенью в российский прокат официально выйдет фильм "Другой человек" со звездой "Marvel"

В российский официальный прокат выйдет фильм "Другой человек" со звездой "Marvel" Себастианом Стэном. Об этом пишет портал "Чемпионат" со ссылкой на компанию "Вольга".
В нашей стране картину начнут показывать 3 октября. В качестве режиссёра выступил Аарон Шимберг. Кроме Себастиана Стэна в фильме приняли участие Майкл Шеннон, Адам Пирсон и другие.
По сюжету начинающий актёр Эдвард живёт в Нью-Йорке. Он мечтает о крупных ролях и любви многочисленных поклонников. Для того чтобы достичь цели, он решает изменить свою внешность при помощи пластической операции. Однако в результате жизнь героя становится только хуже. Теперь Эдвард мечтает о возвращении своей изначальной внешности.
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