Осенью в российский прокат официально выйдет фильм "Другой человек" со звездой "Marvel"

В кинотеатрах России официально покажут фильм "Другой человек" с Себастианом Стэном

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В российский официальный прокат выйдет фильм "Другой человек" со звездой "Marvel" Себастианом Стэном. Об этом пишет портал "Чемпионат" со ссылкой на компанию "Вольга".

Фото: flickr.com by Алекс Проймос is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В нашей стране картину начнут показывать 3 октября. В качестве режиссёра выступил Аарон Шимберг. Кроме Себастиана Стэна в фильме приняли участие Майкл Шеннон, Адам Пирсон и другие.

По сюжету начинающий актёр Эдвард живёт в Нью-Йорке. Он мечтает о крупных ролях и любви многочисленных поклонников. Для того чтобы достичь цели, он решает изменить свою внешность при помощи пластической операции. Однако в результате жизнь героя становится только хуже. Теперь Эдвард мечтает о возвращении своей изначальной внешности.