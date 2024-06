Выкручивались как могли: бюджет фильма "Самая обаятельная и привлекательная" был всего 500 тысяч

Фильм "Самая обаятельная и привлекательная" вышел в 1985 году. Его бюджет составлял всего 500 тысяч рублей, поэтому во время съёмок приходилось выкручиваться.

