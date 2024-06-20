Выкручивались как могли: бюджет фильма "Самая обаятельная и привлекательная" был всего 500 тысяч

Фильм "Самая обаятельная и привлекательная" вышел в 1985 году. Его бюджет составлял всего 500 тысяч рублей, поэтому во время съёмок приходилось выкручиваться.
Например, квартиры и комнату для сотрудников конструкторского бюро построили в павильонах "Мосфильма". Проходную снимали на одном из заводов, коридоры и лестницы бюро — в НИИ перерабатывающей промышленности.
Провинциальный городок, куда отправились в командировку главные герои, снимали на улицах Москвы. А сцены в поезде снимали на подмосковном железнодорожном кольце для проверки поездов.
При этом в картине задействован по-настоящему звёздный актёрский состав: Александр Абдулов, Ирина Муравьёва, Татьяна Васильева, Леонид Куравлёв, Михаил Кокшёнов, Александр Ширвиндт. Ограниченный бюджет и необходимость экономить не смогли помешать создателям фильма снять прекрасный фильм.
Многие начинающие огородники совершают ошибку, пытаясь улучшить условия для роста и плодоношения помидоров. Они усердно удаляют с кустов нижние листья, считая, что это поможет растению сосредоточиться на формировании плодов. Однако опытные садоводы давно знают - это ошибочное мнение, и такая практика, напротив, может лишить вас хорошего урожая.