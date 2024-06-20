Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сергей Лазарев опубликовал фото с подросшими детьми на отдыхе в Турции
Певица Анна Калашникова заявила, что Ольга Бузова увела чужого мужа
Стилист Софронова поделилась, какие сумки будут модными летом 2024 года
Многие советские фильмы на стадии сценария имели другие названия
Психиатр Нурисламов счёл классическую музыку самой полезной для альфа-ритмов
Более 11 миллионов е-ОСАГО продано в России за первые пять месяцев 2024 года
Пластический хирург Тимур Хайдаров стал отцом во второй раз
Пицца с грибами и руколой: безвредный фастфуд
Почему баклажаны нуждаются в особом внимании в начале лета
Выкручивались как могли: бюджет фильма "Самая обаятельная и привлекательная" был всего 500 тысяч

Фильм "Самая обаятельная и привлекательная" снимался в условиях жёсткой экономии

Кино

Фильм "Самая обаятельная и привлекательная" вышел в 1985 году. Его бюджет составлял всего 500 тысяч рублей, поэтому во время съёмок приходилось выкручиваться.

Фильм "Самая обаятельная и привлекательная" снимался в условиях жёсткой экономии
Фото: YouTube канал Никорпас by Скриншот видео YouTube канала Никорпас is licensed under public domain

Например, квартиры и комнату для сотрудников конструкторского бюро построили в павильонах "Мосфильма". Проходную снимали на одном из заводов, коридоры и лестницы бюро — в НИИ перерабатывающей промышленности.

Провинциальный городок, куда отправились в командировку главные герои, снимали на улицах Москвы. А сцены в поезде снимали на подмосковном железнодорожном кольце для проверки поездов.

При этом в картине задействован по-настоящему звёздный актёрский состав: Александр Абдулов, Ирина Муравьёва, Татьяна Васильева, Леонид Куравлёв, Михаил Кокшёнов, Александр Ширвиндт. Ограниченный бюджет и необходимость экономить не смогли помешать создателям фильма снять прекрасный фильм.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Главная ошибка начинающих огородников: почему нельзя удалять нижние листья помидоров

Многие начинающие огородники совершают ошибку, пытаясь улучшить условия для роста и плодоношения помидоров. Они усердно удаляют с кустов нижние листья, считая, что это поможет растению сосредоточиться на формировании плодов. Однако опытные садоводы давно знают - это ошибочное мнение, и такая практика, напротив, может лишить вас хорошего урожая.

Не спешите удалять нижние листья помидоров: почему это вредно
Разведка НАТО утверждает, что полноценный С-500 "Прометей" развёрнут на юге России
Наступает момент истины. ЗРК С-500 "Прометей" на боевом дежурстве очень ждёт своих целей
Заряжаем перцы на рост: в июне проведите эту простую подкормку — плоды вырастут большими
Морковь активно пойдёт в рост: в июне обязательно полейте грядку этим раствором — первый шаг к хорошему урожаю
Украинские стратеги не находят логики в наступлении ВС РФ на Торецк в "лоб" Любовь Степушова Разведка НАТО утверждает, что полноценный С-500 "Прометей" развёрнут на юге России Дмитрий Плотников Украинский язык волапюк был выдуман в австрийских кабинетах Сергей Лебедев
Сода - помощница опытных дачников: как использовать ее в компосте и при разжигании костра
Идеальная мульча для клубничных грядок: обзор эффективных вариантов
В чём замариновать говядину, чтобы она утратила жёсткость и стала мягкой: шесть вариантов
В чём замариновать говядину, чтобы она утратила жёсткость и стала мягкой: шесть вариантов
Последние материалы
Певица Анна Калашникова заявила, что Ольга Бузова увела чужого мужа
Стилист Софронова поделилась, какие сумки будут модными летом 2024 года
Многие советские фильмы на стадии сценария имели другие названия
Психиатр Нурисламов счёл классическую музыку самой полезной для альфа-ритмов
Более 11 миллионов е-ОСАГО продано в России за первые пять месяцев 2024 года
Пластический хирург Тимур Хайдаров стал отцом во второй раз
Пицца с грибами и руколой: безвредный фастфуд
Почему баклажаны нуждаются в особом внимании в начале лета
В два раза увеличился экспорт семян из Тюменской области в соседние страны
Во Франции в городе Кондом стоит памятник "советским" мушкетёрам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников