"Спасите гарем": Стало известно, как изначально назывались популярные советские фильмы

Многие советские фильмы на стадии сценария имели другие названия

Некоторые известные советские фильмы сначала назывались совсем не так, как мы привыкли. Первоначальные названия могли меняться не один раз.

Фото: commons.wikimedia.org by Алина Возна is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Например, фильм "Белое солнце пустыни" сначала назывался "Басмачи". Когда сценарий был уже написан, фильм получил название "Пустыня". А во время работы над фильмом его назвали "Спасите гарем".

Фильм "Экипаж" сначала назывался "Особые обстоятельства", а затем был переименован в "Запас прочности".

"Знаком четырёх" изначально назывались "Неуловимые мстители". А "Космическая пыль" превратилась в "Кин-дза-дза". Фильм "Берегись автомобиля" в сценарии назывался "Угнали машину".

Фильм "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" в первоначальном сценарии имел название "Несерьёзные истории". А "Кавказская пленница" сначала называлась "Шурик в горах".

Комедийный альманах "Не может быть" и вовсе назвали очень необычно — "Тайна покрытая лаком". А сценарий знаменитого фильма "Бриллиантовая рука" авторы сначала подписали как "Контрабандист".