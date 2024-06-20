Стало известно, почему во Франции установили памятник Михаилу Боярскому

Во Франции в городе Кондом стоит памятник "советским" мушкетёрам

1:05 Your browser does not support the audio element. Кино

Во французском городе Кондом установлен памятник мушкетёрам. Это не просто мушкетёры, а герои знаменитого советского фильма "Д'Артаньян и три мушкетёра", которых сыграли Михаил Боярский, Вениамин Смехов, Валентин Смирнитский и Игорь Старыгин.

Фото: commons.wikimedia.org by Рене Худри is licensed under Attribution-Share Alike 4.0.

Оказывается, Зураб Церетели создал эту скульптурную композицию и подарил её потомку рода д'Артаньяна, господину Эмери де Монтескье. Тот, в свою очередь, передал её городу Кондом, который считается столицей мушкетёров Гаскони.

Памятник установлен на главной площади Сен-Пьер, где 4 сентября 2010 года состоялось его торжественное открытие. В бронзе запечатлены по кругу слева направо: Вениамин Смехов (Атос), Игорь Старыгин (Арамис), Михаил Боярский (д'Артаньян) и Валентин Смирнитский (Портос).

Высота скульптуры составляет 290 сантиметров, диаметр — почти 5 метров, а вес — 5 тонн.