Стало известно, почему во Франции установили памятник Михаилу Боярскому

Во французском городе Кондом установлен памятник мушкетёрам. Это не просто мушкетёры, а герои знаменитого советского фильма "Д'Артаньян и три мушкетёра", которых сыграли Михаил Боярский, Вениамин Смехов, Валентин Смирнитский и Игорь Старыгин.
Оказывается, Зураб Церетели создал эту скульптурную композицию и подарил её потомку рода д'Артаньяна, господину Эмери де Монтескье. Тот, в свою очередь, передал её городу Кондом, который считается столицей мушкетёров Гаскони.
Памятник установлен на главной площади Сен-Пьер, где 4 сентября 2010 года состоялось его торжественное открытие. В бронзе запечатлены по кругу слева направо: Вениамин Смехов (Атос), Игорь Старыгин (Арамис), Михаил Боярский (д'Артаньян) и Валентин Смирнитский (Портос).
Высота скульптуры составляет 290 сантиметров, диаметр — почти 5 метров, а вес — 5 тонн.
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