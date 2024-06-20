Тони Кёртис сравнил Мэрилин Монро с Адольфом Гитлером

Тони Кёртис ощущал себя, как в концлагере на съёмках фильма "В джазе только девушки"

1:07 Your browser does not support the audio element. Кино

Существует предание, что снимаясь в фильме "В джазе только девушки" после сцены поцелуя Тони Кёртис сказал, что целоваться с Мэрилин Монро - это то же самое, что целоваться с Адольфом Гитлером.

Фото: YouTube канал Amazon MGM Studios by Скриншот видео YouTube канала Amazon MGM Studios is licensed under public domain

Сам Кёртис позже отрицал, своё авторство, утверждая, что это чужая глупая шутка. Не помогло. Фраза сразу же ушла в народ.

На самом деле, слова Тони Кёртиса вовсе были не такими. Спустя годы актёр вспоминал, что во время съёмок любовной сцены с Мэрилин Монро в комнату набилась "чертова толпа народа", и каждый комментировал их действия.

Поэтому у актёров желание было только одно — чтобы всё это скорее закончилось. Когда журналисты спросили Кёртиса, как он себя чувствовал под взглядами толпы, актёр ответил, что ощущал себя, как в концлагере.

На следующий день пресса переврала его слова и фраза про Гитлера была напечатана во всех газетах. До самой смерти Кёртиса журналисты встречали его вопросами об этой сцене и его сравнении Монро с Гитлером.