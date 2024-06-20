Тони Кёртис сравнил Мэрилин Монро с Адольфом Гитлером

Существует предание, что снимаясь в фильме "В джазе только девушки" после сцены поцелуя Тони Кёртис сказал, что целоваться с Мэрилин Монро - это то же самое, что целоваться с Адольфом Гитлером.
Сам Кёртис позже отрицал, своё авторство, утверждая, что это чужая глупая шутка. Не помогло. Фраза сразу же ушла в народ.
На самом деле, слова Тони Кёртиса вовсе были не такими. Спустя годы актёр вспоминал, что во время съёмок любовной сцены с Мэрилин Монро в комнату набилась "чертова толпа народа", и каждый комментировал их действия.
Поэтому у актёров желание было только одно — чтобы всё это скорее закончилось. Когда журналисты спросили Кёртиса, как он себя чувствовал под взглядами толпы, актёр ответил, что ощущал себя, как в концлагере.
На следующий день пресса переврала его слова и фраза про Гитлера была напечатана во всех газетах. До самой смерти Кёртиса журналисты встречали его вопросами об этой сцене и его сравнении Монро с Гитлером.
Многие начинающие огородники совершают ошибку, пытаясь улучшить условия для роста и плодоношения помидоров. Они усердно удаляют с кустов нижние листья, считая, что это поможет растению сосредоточиться на формировании плодов. Однако опытные садоводы давно знают - это ошибочное мнение, и такая практика, напротив, может лишить вас хорошего урожая.