Георгий Милляр однажды пожертвовал своим здоровьем, чтобы спасти фильм

Георгий Милляр в двадцатиградусный мороз спас "Морозко" из воды

0:59 Your browser does not support the audio element. Кино

Преданность Георгия Милляра кинематографу подтверждает один небольшой эпизод, который произошёл во время съёмок фильма-сказки "Морозко" в 1964 году.

Фото: YouTube канал ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ by Скриншот видео YouTube канала ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ is licensed under public domain

В один из выходных в гостинице, где жили члены съёмочной группы, прорвало трубу. При этом весь отснятый материал хранился в подвальном помещении, которое начало затапливать. О случившемся узнали не сразу. Как только им сообщили о происшествии, они поспешили к гостинице.

Там группа увидела Георгия Милляра, который в двадцатиградусный мороз бегал из подвала во двор в одних семейниках и мокрой по пояс одежде. Он самоотверженно спасал плёнку, вынося её из подвала на улицу, чтобы спасти фильм. К счастью, актёр не заболел.

Георгий Милляр наиболее известен по ролям в сказках Александра Роу, в которых он прекрасно воплощал образы Бабы-яги и других сказочных злодеев.