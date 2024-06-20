Георгий Милляр однажды пожертвовал своим здоровьем, чтобы спасти фильм

Преданность Георгия Милляра кинематографу подтверждает один небольшой эпизод, который произошёл во время съёмок фильма-сказки "Морозко" в 1964 году.
В один из выходных в гостинице, где жили члены съёмочной группы, прорвало трубу. При этом весь отснятый материал хранился в подвальном помещении, которое начало затапливать. О случившемся узнали не сразу. Как только им сообщили о происшествии, они поспешили к гостинице.
Там группа увидела Георгия Милляра, который в двадцатиградусный мороз бегал из подвала во двор в одних семейниках и мокрой по пояс одежде. Он самоотверженно спасал плёнку, вынося её из подвала на улицу, чтобы спасти фильм. К счастью, актёр не заболел.
Георгий Милляр наиболее известен по ролям в сказках Александра Роу, в которых он прекрасно воплощал образы Бабы-яги и других сказочных злодеев.
Многие начинающие огородники совершают ошибку, пытаясь улучшить условия для роста и плодоношения помидоров. Они усердно удаляют с кустов нижние листья, считая, что это поможет растению сосредоточиться на формировании плодов. Однако опытные садоводы давно знают - это ошибочное мнение, и такая практика, напротив, может лишить вас хорошего урожая.