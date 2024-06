Снова ботулизм: звезда фильма "Диверсант" был госпитализирован 16 июня

Актёра Алексея Бардукова госпитализировали в московскую клинику. У него подозревают ботулизм и микроинсульт.

Фото: YouTube канал Yellow, Black and White by Скриншот видео YouTube канала Yellow, Black and White is licensed under public domain