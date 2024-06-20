Снова ботулизм: звезда фильма "Диверсант" был госпитализирован 16 июня

Актёр Алексей Бардуков попал в больницу в Москве с подозрениями на ботулизм

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Актёра Алексея Бардукова госпитализировали в московскую клинику. У него подозревают ботулизм и микроинсульт.

Фото: YouTube канал Yellow, Black and White by Скриншот видео YouTube канала Yellow, Black and White is licensed under public domain

16 июня актёру, известному по фильмам "Диверсант", "Нюрнберг", "Мосгаз" и "Перевал Дятлова", стало плохо. Его жена вызвала скорую помощь. У актёра были слабость, высокое давление, кружилась голова, ему было трудно ходить и стоять.

Предварительно, актёр стал очередной жертвой некачественной еды. До этого он заказывал блюда из службы доставки. Сейчас он в состоянии средней степени тяжести, и будет находиться в палате в ближайшие дни.