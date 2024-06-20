Снова ботулизм: звезда фильма "Диверсант" был госпитализирован 16 июня

Актёра Алексея Бардукова госпитализировали в московскую клинику. У него подозревают ботулизм и микроинсульт.
16 июня актёру, известному по фильмам "Диверсант", "Нюрнберг", "Мосгаз" и "Перевал Дятлова", стало плохо. Его жена вызвала скорую помощь. У актёра были слабость, высокое давление, кружилась голова, ему было трудно ходить и стоять.
Предварительно, актёр стал очередной жертвой некачественной еды. До этого он заказывал блюда из службы доставки. Сейчас он в состоянии средней степени тяжести, и будет находиться в палате в ближайшие дни.
Многие начинающие огородники совершают ошибку, пытаясь улучшить условия для роста и плодоношения помидоров. Они усердно удаляют с кустов нижние листья, считая, что это поможет растению сосредоточиться на формировании плодов. Однако опытные садоводы давно знают - это ошибочное мнение, и такая практика, напротив, может лишить вас хорошего урожая.