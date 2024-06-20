Этот фильм стал оскароносным, но Роберт Де Ниро со стыдом вспоминает о съёмках в нём

В фильмографии Роберта Де Ниро значится множество ярких ролей, в которых он с блеском проявил своё актёрское мастерство. Режиссёры знают о старательности и ответственности Де Ниро и любят приглашать его в фильмы. Сложно представить, что у актёра был и негативный опыт работы в кино, однако такой эпизод действительно случился в его биографии.
Де Ниро должен был сниматься в фильме Герберта Росса "До свидания, дорогая", однако он не мог понять, как именно нужно играть эту роль. По сюжету герой — актёр-неудачник, который появился в квартире бывшей танцовщицы, поскольку сбежавший от неё жених сдал ему эту квартиру.
Де Ниро не справился со своей задачей, и вместо него в фильме снялся Ричард Дрейфус, который в результате получил "Оскар" за эту роль.
"Я виню себя. Я не знал определённых вещей. Я снимался около двух недель. Это было худшим опытом", — рассказывал Де Ниро в беседе с Квентином Тарантино на кинофестивале "Трайбека".
Многие начинающие огородники совершают ошибку, пытаясь улучшить условия для роста и плодоношения помидоров. Они усердно удаляют с кустов нижние листья, считая, что это поможет растению сосредоточиться на формировании плодов. Однако опытные садоводы давно знают - это ошибочное мнение, и такая практика, напротив, может лишить вас хорошего урожая.