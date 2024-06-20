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Этот фильм стал оскароносным, но Роберт Де Ниро со стыдом вспоминает о съёмках в нём

У Роберта Де Ниро был неудачный опыт съёмок в фильме, который принёс "Оскар"

1:05
Кино

В фильмографии Роберта Де Ниро значится множество ярких ролей, в которых он с блеском проявил своё актёрское мастерство. Режиссёры знают о старательности и ответственности Де Ниро и любят приглашать его в фильмы. Сложно представить, что у актёра был и негативный опыт работы в кино, однако такой эпизод действительно случился в его биографии.

У Роберта Де Ниро был неудачный опыт съёмок в фильме, который принёс "Оскар"
Фото: flickr.com by Josh Jensen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Де Ниро должен был сниматься в фильме Герберта Росса "До свидания, дорогая", однако он не мог понять, как именно нужно играть эту роль. По сюжету герой — актёр-неудачник, который появился в квартире бывшей танцовщицы, поскольку сбежавший от неё жених сдал ему эту квартиру.

Де Ниро не справился со своей задачей, и вместо него в фильме снялся Ричард Дрейфус, который в результате получил "Оскар" за эту роль.

"Я виню себя. Я не знал определённых вещей. Я снимался около двух недель. Это было худшим опытом", — рассказывал Де Ниро в беседе с Квентином Тарантино на кинофестивале "Трайбека".

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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