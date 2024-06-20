Этот фильм стал оскароносным, но Роберт Де Ниро со стыдом вспоминает о съёмках в нём

У Роберта Де Ниро был неудачный опыт съёмок в фильме, который принёс "Оскар"

1:05 Your browser does not support the audio element. Кино

В фильмографии Роберта Де Ниро значится множество ярких ролей, в которых он с блеском проявил своё актёрское мастерство. Режиссёры знают о старательности и ответственности Де Ниро и любят приглашать его в фильмы. Сложно представить, что у актёра был и негативный опыт работы в кино, однако такой эпизод действительно случился в его биографии.

Фото: flickr.com by Josh Jensen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Де Ниро должен был сниматься в фильме Герберта Росса "До свидания, дорогая", однако он не мог понять, как именно нужно играть эту роль. По сюжету герой — актёр-неудачник, который появился в квартире бывшей танцовщицы, поскольку сбежавший от неё жених сдал ему эту квартиру.

Де Ниро не справился со своей задачей, и вместо него в фильме снялся Ричард Дрейфус, который в результате получил "Оскар" за эту роль.