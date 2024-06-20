Александр Домогаров рассказал, кого из уехавших актёров он не осуждает

Александр Домогаров осуждает не всех актёров-эмигрантов

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Александр Домогаров осуждает актёров, уехавших из России после начала спецоперации. Он считает, что они поступают ужасно, позволяя себе любую критику в адрес родной страны.

Фото: commons.wikimedia.org by NASA/Northrop Grumman is licensed under Creative Commons CC0 License

"Злятся, говорят и громко кричат те, кто здесь раньше был на виду, кого народ любил и уважал, а сейчас всё изменилось и им остаётся только это — наверное, чтобы как-то поддержать к себе интерес и, видимо, отчасти от безнадёжности, когда пути отрезаны и всё плохо", — поделился своим мнением Домогаров в беседе с aif.ru.

В то же время есть одна категория актёров-эмигрантов, к которым Домогаров относится нормально. Это те актёры, которые решили уехать, но при этом не критикуют Россию.

По словам Домогарова, если какая-либо публичная личность уезжает тихо и спокойно, в таком случае он не имеет права осуждать их решение, поскольку каждый человек имеет право на свою жизнь и на личный выбор.