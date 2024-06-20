Глафира Тарханова назвала дочь редким греческим именем и объяснила, почему всем своим детям даёт необычные имена

Глафира Тарханова раскрыла имя новорождённой дочери и объяснила свой выбор

0:53 Your browser does not support the audio element. Кино

Глафира Тарханова и её муж Алексей Фаддеев стали счастливыми родителями пятого ребёнка — на этот раз девочки. У супругов уже есть четыре сына. Тарханова раскрыла имя, которое она с мужем дала новорождённой. Её назвали Лукерьей.

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"Добро пожаловать в этот мир, Лукерья Алексеевна", — написала Глафира в личном блоге.

Актриса рассказала, что в то время, когда она сама была младенцем, редкие имена ещё не вошли в моду и звучали странно на фоне привычных имён, поэтому её дедушка был против имени Глафира, но теперь кто как хочет, тот так и называет детей.

Тарханова рассказала, что все её сыновья носят греческие имена, которые встречались в русской литературе. Их зовут Корней, Ермолай, Гордей и Никифор.