Мария Куликова сыграла главную роль в сериале "Горное солнце" о поисках первой любви

Мария Куликова снялась в многосерийной мелодраме "Горное солнце". Съёмки проходили в Казахстане.
Героиня Куликовой — женщина, у которой, на первый взгляд, всё благополучно в жизни. У неё есть взрослая дочь, которая работает художником и однажды получает от своего коллеги из Казахстана приглашение поучаствовать в крупной выставке.
Увидев работы других мастеров, девушка узнаёт на одной из картин свою мать в юности. Через некоторое время художнице удаётся выяснить, что этот портрет когда-то был написан по заказу первого возлюбленного матери, к тому же оказалось, что именно он — отец героини. Художница решает во что бы то ни стало его найти. Вскоре после этого жизнь всей семьи кардинально изменится.
Мария Куликова рассказала, что ей было очень интересно побывать в Казахстане. Она любит сниматься в Москве, но и дальние экспедиции тоже обожает, к тому же местные жители оказались очень радушными и гостеприимными. Актриса с удовольствием познакомилась и пообщалась с ними и, конечно, осмотрела главные достопримечательности.
Многие начинающие огородники совершают ошибку, пытаясь улучшить условия для роста и плодоношения помидоров. Они усердно удаляют с кустов нижние листья, считая, что это поможет растению сосредоточиться на формировании плодов. Однако опытные садоводы давно знают - это ошибочное мнение, и такая практика, напротив, может лишить вас хорошего урожая.