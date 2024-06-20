Мария Куликова сыграла главную роль в сериале "Горное солнце" о поисках первой любви

Завершились съёмки сериала "Горное солнце" с Марией Куликовой

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Мария Куликова снялась в многосерийной мелодраме "Горное солнце". Съёмки проходили в Казахстане.

Фото: flickr.com by Irene2005 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Героиня Куликовой — женщина, у которой, на первый взгляд, всё благополучно в жизни. У неё есть взрослая дочь, которая работает художником и однажды получает от своего коллеги из Казахстана приглашение поучаствовать в крупной выставке.

Увидев работы других мастеров, девушка узнаёт на одной из картин свою мать в юности. Через некоторое время художнице удаётся выяснить, что этот портрет когда-то был написан по заказу первого возлюбленного матери, к тому же оказалось, что именно он — отец героини. Художница решает во что бы то ни стало его найти. Вскоре после этого жизнь всей семьи кардинально изменится.

Мария Куликова рассказала, что ей было очень интересно побывать в Казахстане. Она любит сниматься в Москве, но и дальние экспедиции тоже обожает, к тому же местные жители оказались очень радушными и гостеприимными. Актриса с удовольствием познакомилась и пообщалась с ними и, конечно, осмотрела главные достопримечательности.