Врачи заверили, что выздоровление актёра Иэна Маккеллена будет полным и быстрым

Исполнитель роли Гэндальфа в серии фильмов "Властелин колец" Иэн Маккеллен прокомментировал недавний инцидент с падением со сцены. Об этом пишет портал "Чемпионат" со ссылкой на его социальные сети.
Иэн Маккеллен выразил благодарность людям, которые его поддерживали после инцидента. При этом он сообщил, что, по заверениям врачей, быстро выздоровеет. Актёр также добавил, что ждёт возвращения к работе.
"Я хочу поблагодарить всех за добрые слова и поддержку. После несчастного случая, произошедшего вчера вечером во время выступления, мои травмы диагностировали и лечили ряд экспертов, специалистов и медсестёр, работающих в Национальной службе здравоохранения. Перед ними я в огромном долгу. Они заверили меня, что моё выздоровление будет полным и быстрым. Я с нетерпением жду возвращения к работе", — сообщил он.
Накануне стало известно, что Иэна Маккеллена госпитализировали после падения со сцены во время спектакля. Тогда всех зрителей вывели из зала, а другие постановки с участием актёра отменили.
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