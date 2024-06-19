Врачи заверили, что выздоровление актёра Иэна Маккеллена будет полным и быстрым

Иэн Маккеллен после падения со сцены и госпитализации намерен скоро выйти на работу

1:12 Your browser does not support the audio element. Кино

Исполнитель роли Гэндальфа в серии фильмов "Властелин колец" Иэн Маккеллен прокомментировал недавний инцидент с падением со сцены. Об этом пишет портал "Чемпионат" со ссылкой на его социальные сети.

Фото: flickr.com by Алекс Проймос is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Иэн Маккеллен выразил благодарность людям, которые его поддерживали после инцидента. При этом он сообщил, что, по заверениям врачей, быстро выздоровеет. Актёр также добавил, что ждёт возвращения к работе.

"Я хочу поблагодарить всех за добрые слова и поддержку. После несчастного случая, произошедшего вчера вечером во время выступления, мои травмы диагностировали и лечили ряд экспертов, специалистов и медсестёр, работающих в Национальной службе здравоохранения. Перед ними я в огромном долгу. Они заверили меня, что моё выздоровление будет полным и быстрым. Я с нетерпением жду возвращения к работе", — сообщил он.

Накануне стало известно, что Иэна Маккеллена госпитализировали после падения со сцены во время спектакля. Тогда всех зрителей вывели из зала, а другие постановки с участием актёра отменили.