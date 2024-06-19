Стал известен портрет зрителя фильма Владимира Котта "Непослушники"

Исследование: фильм "Непослушники" смотрят девушки от 18 до 24 лет

Компания "Wanta Group" провела исследование аудитории фильма "Непослушники". Об этом пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика".

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Данные собраны за период с 13 по 16 июня и представлены экспертами на основании еженедельного трекинга "Кинозритель" Фонда кино и "Wanta Group". Компания выяснила, что проект Владимира Котта в основном смотрят женщины (70% от общего числа зрителей). При этом им от 18 до 24 лет (37%). Известно также, что картина меньше всего популярна у зрителей в возрасте от 25 до 34 лет (14%).

По сюжету "Непослушников" в монастырь привозят 2-х братьев и сестёр, которые не хотят вести себя примерно. Поэтому детей отправляют к отцу Анатолию. В картине приняли участие Виктор Хориняк, Гоша Куценко и другие актёры.