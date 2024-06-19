Анна Пескова рассказала, в каких проектах она никогда бы не приняла участие

Анна Пескова заявила, что не приемлет насилие над детьми в кино

0:42 Your browser does not support the audio element. Кино

Актриса Анна Пескова рассказала о своём табу в кино. Об этом она сообщила изданию "NEWS.ru".

Фото: unsplash.com by Matthias Blonski is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Анна Пескова заявила, что никогда не будет принимать участие в проекте, в котором присутствует насилие над детьми.

"Есть такие определённые табу, которые связаны с детьми, какими-то неправомерными действиями, с какой-то жестокостью. Это в кино я никогда не делала, не делаю и делать не буду", — сообщила актриса.

Напомним, что Анна Пескова впервые снялась в кино в 2008 году. Она дебютировала в сериале "Литейный". Сейчас фильмография актрисы насчитывает около 50 работ.