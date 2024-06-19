Анна Пескова рассказала, в каких проектах она никогда бы не приняла участие

Актриса Анна Пескова рассказала о своём табу в кино. Об этом она сообщила изданию "NEWS.ru".
Анна Пескова заявила, что никогда не будет принимать участие в проекте, в котором присутствует насилие над детьми.
"Есть такие определённые табу, которые связаны с детьми, какими-то неправомерными действиями, с какой-то жестокостью. Это в кино я никогда не делала, не делаю и делать не буду", — сообщила актриса.
Напомним, что Анна Пескова впервые снялась в кино в 2008 году. Она дебютировала в сериале "Литейный". Сейчас фильмография актрисы насчитывает около 50 работ.
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