Сериал "Секс в большом городе" можно смело назвать культовым, ведь после него многие женщины поменяли отношение к самим себе.
Наблюдая за героинями, зрительницы поняли, что необходимо ценить самих себя и принимать собственные несовершенства, рассматривая их не как повод для самоуничижения, а как часть собственной личности.
Также женщины, посмотревшие сериал, ещё сильнее убедились в том, как важно дорожить настоящей дружбой, ведь порой только друзья могут прийти на помощь, когда у человека разбито сердце.
Конечно, в сериале не обошлось и без темы расставаний. Многие зрительницы осознали, что нужно уметь правильно расставаться с мужчиной, например, уничтожить все его фотографии, продолжать радоваться жизни и не впадать в затяжную депрессию, хотя такое правило не всегда работает в реальной жизни, особенно когда были сильные чувства.
Ну и самое главное, что показано в сериале, — это то, как важно дорожить любовью, если она действительно настоящая.
Многие начинающие огородники совершают ошибку, пытаясь улучшить условия для роста и плодоношения помидоров. Они усердно удаляют с кустов нижние листья, считая, что это поможет растению сосредоточиться на формировании плодов. Однако опытные садоводы давно знают - это ошибочное мнение, и такая практика, напротив, может лишить вас хорошего урожая.