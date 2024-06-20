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Жизненные принципы, которые усвоили зрительницы благодаря сериалу "Секс в большом городе"

Тысячи женщин поменяли отношение к самим себе после сериала "Секс в большом городе"

1:04
Кино

Сериал "Секс в большом городе" можно смело назвать культовым, ведь после него многие женщины поменяли отношение к самим себе.

Тысячи женщин поменяли отношение к самим себе после сериала "Секс в большом городе"
Фото: commons.wikimedia.org by ID 4653867 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Наблюдая за героинями, зрительницы поняли, что необходимо ценить самих себя и принимать собственные несовершенства, рассматривая их не как повод для самоуничижения, а как часть собственной личности.

Также женщины, посмотревшие сериал, ещё сильнее убедились в том, как важно дорожить настоящей дружбой, ведь порой только друзья могут прийти на помощь, когда у человека разбито сердце.

Конечно, в сериале не обошлось и без темы расставаний. Многие зрительницы осознали, что нужно уметь правильно расставаться с мужчиной, например, уничтожить все его фотографии, продолжать радоваться жизни и не впадать в затяжную депрессию, хотя такое правило не всегда работает в реальной жизни, особенно когда были сильные чувства.

Ну и самое главное, что показано в сериале, — это то, как важно дорожить любовью, если она действительно настоящая.

 

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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