Актриса Анна Пескова рассказала, в кого была раньше влюблена

Анна Пескова призналась, что раньше была влюблена в певца Андрея Губина

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Актриса Анна Пескова призналась, что раньше была влюблена в певца Андрея Губина. Об этом она рассказала изданию "Аргументы и Факты".

Фото: commons.wikimedia.org by Ylanite Koppens is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Анна Пескова сообщила, что у всех девушек случается влюблённость в определённый момент жизни.

"Кроме "Иванушек" мне и Андрей Губин нравился. Всё выбирала: ну кто же из них? Такой возраст! Хочется бросить всё, и в омут с головой", — призналась актриса.

При этом она добавила, что мечтала отправиться за любимой группой или исполнителем. Однако Анна Пескова была очень послушной.

Ранее Pravda.Ru писала, что в Москве прошёл премьерный показ фильма "Тур с Иванушками". В картине приняла участие Анна Пескова.