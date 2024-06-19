Актриса Анна Пескова рассказала, в кого была раньше влюблена

Актриса Анна Пескова призналась, что раньше была влюблена в певца Андрея Губина. Об этом она рассказала изданию "Аргументы и Факты".
Анна Пескова сообщила, что у всех девушек случается влюблённость в определённый момент жизни.
"Кроме "Иванушек" мне и Андрей Губин нравился. Всё выбирала: ну кто же из них? Такой возраст! Хочется бросить всё, и в омут с головой", — призналась актриса.
При этом она добавила, что мечтала отправиться за любимой группой или исполнителем. Однако Анна Пескова была очень послушной.
Ранее Pravda.Ru писала, что в Москве прошёл премьерный показ фильма "Тур с Иванушками". В картине приняла участие Анна Пескова.
Специальный раствор зарядит огурцы на активное плодоношение.