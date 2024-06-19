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Сериал, в котором Анастасия Заворотнюк исполнила свою последнюю роль, выйдет 24 июня

Сериал "Приставы" с Анастасией Заворотнюк выйдет 24 июня

0:52
Кино

Премьера сериала "Приставы" с Анастасией Заворотнюк состоится 24 июня на телеканале "НТВ". Об этом пишет "Вокруг ТВ".

Сериал "Приставы" с Анастасией Заворотнюк выйдет 24 июня
Фото: flickr.com by howtostartablogonline.net is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Сообщается, что для звезды ленты "Моя прекрасная няня" роль в "Приставах" стала последней. Она сыграла судью, которая ранее незаконно посадила человека в тюрьму. Кроме Анастасии Заворотнюк в сериале приняли участие Андрей Чадов, Анна Попова, Александр Никитин и другие актёры. В качестве режиссёра выступил Владимир Нахабцев. По сюжету работники судебной системы сталкиваются с шантажом, а также похищениями и убийствами. 

Напомним, что Анастасия Заворотнюк скончалась в ночь на 30 мая. Ей было 53 года. Актрису похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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