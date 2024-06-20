Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Юрист объяснил, почему категорически запрещено пререкаться с сотрудником ГАИ
Журналистка Собчак призналась, что ценит Богомолова за интеллект и чувство юмора
Путин заявил о намерении запустить во Вьетнаме газовый проект
В чём польза руколы
Ксения Бородина не разрешила дочери встречаться с новой женой отца
При наезде электросамоката пешеход имеет право на компенсацию
Тысячи женщин поменяли отношение к самим себе после сериала "Секс в большом городе"
Продюсер Кушанашвили опроверг диагноз цирроза печени у журналиста
Агата Муцениеце появилась на премьере фильма в компании Ивана Чуйкова
Знаменитая фраза, которую ошибочно приписывают Жеглову из "Место встречи изменить нельзя"

Жеглову из "Место встречи изменить нельзя" приписывают слова, которые он не говорил

0:59
Кино

"Место встречи изменить нельзя" — легендарный остросюжетный детектив. Для советских зрителей это был один из самых любимых фильмов, и неудивительно, что многие знают его практически наизусть. Тем не менее существует одна знаменитая фраза, которую приписывают герою Владимира Высоцкого, хотя на самом деле он её не говорил.

Жеглову из "Место встречи изменить нельзя" приписывают слова, которые он не говорил
Фото: commons.wikimedia.org by Andranikpasha is licensed under Creative Commons CC0 License

Выражение "Ну и рожа у тебя, Шарапов" можно использовать в шуточном контексте в повседневной жизни, настолько ярко оно звучит, однако Жеглов говорил совсем другие слова на экране.

"Ну и рожа у тебя, Володя. Ох, рожа", — говорит Жеглов в фильме.

Вероятно, такая путаница произошла после одной из игр КВН, когда участник произнёс фразу в новом виде, добавив в неё вместо имени фамилию героя, и после этого она ушла в народ.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Главная ошибка начинающих огородников: почему нельзя удалять нижние листья помидоров

Многие начинающие огородники совершают ошибку, пытаясь улучшить условия для роста и плодоношения помидоров. Они усердно удаляют с кустов нижние листья, считая, что это поможет растению сосредоточиться на формировании плодов. Однако опытные садоводы давно знают - это ошибочное мнение, и такая практика, напротив, может лишить вас хорошего урожая.

Не спешите удалять нижние листья помидоров: почему это вредно
Разведка НАТО утверждает, что полноценный С-500 "Прометей" развёрнут на юге России
Наступает момент истины. ЗРК С-500 "Прометей" на боевом дежурстве очень ждёт своих целей
Морковь активно пойдёт в рост: в июне обязательно полейте грядку этим раствором — первый шаг к хорошему урожаю
Заряжаем перцы на рост: в июне проведите эту простую подкормку — плоды вырастут большими
Северная Корея теперь официально включится в спецоперацию РФ Дмитрий Плотников Украинские стратеги не находят логики в наступлении ВС РФ на Торецк в "лоб" Любовь Степушова Украинский язык волапюк был выдуман в австрийских кабинетах Сергей Лебедев
Сода - помощница опытных дачников: как использовать ее в компосте и при разжигании костра
Зоолог раскрыла породы собак, которые практически невозможно дрессировать
Идеальная мульча для клубничных грядок: обзор эффективных вариантов
Идеальная мульча для клубничных грядок: обзор эффективных вариантов
Последние материалы
Как правильно ухаживать за кожей после пребывания на солнце
Организаторы фестиваля Best Music Fest рассказали о пропаганде русской культуры
Лечить сезонную аллергию можно бесплатно по полису ОМС
Как приготовить корж для пирогов из орехов пекан
Июль - время для посадки поздних овощных культур на участке
Виктория Боня заявила о нелюбви 12-летней дочери к публичности
Автоэксперт Константинов назвал главные правила езды по плохим дорогам
Анна Калашникова рассказала, что Ольга Бузова увела у неё жениха
Аналитик рассказал о перспективах доллара и евро
Жеглову из "Место встречи изменить нельзя" приписывают слова, которые он не говорил
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников