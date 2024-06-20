Знаменитая фраза, которую ошибочно приписывают Жеглову из "Место встречи изменить нельзя"

"Место встречи изменить нельзя" — легендарный остросюжетный детектив. Для советских зрителей это был один из самых любимых фильмов, и неудивительно, что многие знают его практически наизусть. Тем не менее существует одна знаменитая фраза, которую приписывают герою Владимира Высоцкого, хотя на самом деле он её не говорил.
Выражение "Ну и рожа у тебя, Шарапов" можно использовать в шуточном контексте в повседневной жизни, настолько ярко оно звучит, однако Жеглов говорил совсем другие слова на экране.
"Ну и рожа у тебя, Володя. Ох, рожа", — говорит Жеглов в фильме.
Вероятно, такая путаница произошла после одной из игр КВН, когда участник произнёс фразу в новом виде, добавив в неё вместо имени фамилию героя, и после этого она ушла в народ.
Многие начинающие огородники совершают ошибку, пытаясь улучшить условия для роста и плодоношения помидоров. Они усердно удаляют с кустов нижние листья, считая, что это поможет растению сосредоточиться на формировании плодов. Однако опытные садоводы давно знают - это ошибочное мнение, и такая практика, напротив, может лишить вас хорошего урожая.