Знаменитая фраза, которую ошибочно приписывают Жеглову из "Место встречи изменить нельзя"

Жеглову из "Место встречи изменить нельзя" приписывают слова, которые он не говорил

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"Место встречи изменить нельзя" — легендарный остросюжетный детектив. Для советских зрителей это был один из самых любимых фильмов, и неудивительно, что многие знают его практически наизусть. Тем не менее существует одна знаменитая фраза, которую приписывают герою Владимира Высоцкого, хотя на самом деле он её не говорил.

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Выражение "Ну и рожа у тебя, Шарапов" можно использовать в шуточном контексте в повседневной жизни, настолько ярко оно звучит, однако Жеглов говорил совсем другие слова на экране.

"Ну и рожа у тебя, Володя. Ох, рожа", — говорит Жеглов в фильме.

Вероятно, такая путаница произошла после одной из игр КВН, когда участник произнёс фразу в новом виде, добавив в неё вместо имени фамилию героя, и после этого она ушла в народ.