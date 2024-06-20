Ларс фон Триер 20 раз пересматривал этот фильм с Тереховой, а его режиссёра назвал богом

Ларс фон Триер вдохновлялся работами знаменитого советского режиссёра

1:23 Your browser does not support the audio element. Кино

Андрей Тарковский по своей стилистике сильно отличается от других советских режиссёров. Если для Эльдара Рязанова, Марка Захарова, Владимира Меньшова и других мастеров важное место в фильмах занимали события и диалоги, то Тарковский больше внимания уделял символам, которые способен понять далеко не каждый зритель.

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В своём творчестве Тарковский ориентировался на западных режиссёров, снимающих артхаусное кино. В результате он добился признания во всём мире, и зарубежные режиссёры в свою очередь высоко оценили Тарковского.

Ларс фон Триер рассказывал, что 20 раз смотрел фильм "Зеркало" с Маргаритой Тереховой. Эта лента посвящена мыслям, воспоминаниям и снам умирающего поэта. Он вымышленный персонаж, однако к фантазиям добавлена биографичность: за кадром звучит множество стихов Арсения Тарковского — отца режиссёра.

Ларс фон Триер не просто высоко ценил Андрея Тарковского. Он называл его богом и посвятил ему свой фильм "Антихрист".