Отечественный сериал, который американцам понравился больше, чем россиянам

В США высоко оценили российский сериал, который чуть не запретили на родине

1:10 Your browser does not support the audio element. Кино

Иностранцам редко нравятся российские сериалы, чаще их привлекают фильмы, которые выигрывали на крупных кинофестивалях, однако "Слово пацана" Жоры Крыжовникова — исключение из этого правила.

Фото: commons.wikimedia.org by Владислав Фальшивомонетчик is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Американцы высоко оценили этот сериал. Несмотря на то что он более понятен людям, которые жили в конце 80-х в Казани, жители США поняли идею. Они прониклись духом потерянного поколения и сумели осознать весь масштаб трагедии, показанной на экране.

Даже в России к этому сериалу отнеслись не настолько благосклонно, ведь чиновники всерьёз задумывались о том, чтобы его запретить, поскольку одно время было принято считать, будто в "Слове пацана" романтизируется преступность.

Кроме того, некоторые российские зрители критиковали сериал, объясняя это тем, что в нём не хватает художественной составляющей.