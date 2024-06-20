Отечественный сериал, который американцам понравился больше, чем россиянам

Иностранцам редко нравятся российские сериалы, чаще их привлекают фильмы, которые выигрывали на крупных кинофестивалях, однако "Слово пацана" Жоры Крыжовникова — исключение из этого правила.
Американцы высоко оценили этот сериал. Несмотря на то что он более понятен людям, которые жили в конце 80-х в Казани, жители США поняли идею. Они прониклись духом потерянного поколения и сумели осознать весь масштаб трагедии, показанной на экране.
Даже в России к этому сериалу отнеслись не настолько благосклонно, ведь чиновники всерьёз задумывались о том, чтобы его запретить, поскольку одно время было принято считать, будто в "Слове пацана" романтизируется преступность.
Кроме того, некоторые российские зрители критиковали сериал, объясняя это тем, что в нём не хватает художественной составляющей.
"На мой непрофессиональный взгляд, сериал слишком близок к реальности. Актёры не играют, а живут, и выглядит это ненатурально. Кино не калька, а увеличительное стекло", — написал один из комментаторов на сайте "Киноафиша".
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