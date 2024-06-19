В кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" впервые показали фильм "Тур с Иванушками"

В Москве состоялся премьерный показ фильма "Тур с Иванушками"

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В Москве состоялась премьера фильма "Тур с Иванушками". Об этом накануне сообщило агентство ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org by Svetlov Artem is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Уточняется, что первый показ проходил в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь". В качестве режиссёра выступил Марк Горобец. Главные роли в фильме исполнили Агата Муцениеце, Анна Пескова и Ольга Сухарева. При этом в картине приняли участие солисты музыкальной группы "Иванушки International" — Кирилл Андреев, Андрей Григорьев-Апполонов, а также Кирилл Туриченко.

Фильм "Тур с Иванушками" выйдет в кинотеатрах России 20 июня. В нём покажут приключения 3-х подруг, которые отправляются в путешествие по югу нашей страны. Они пытаются отвлечься от проблем и встретиться с участниками группы "Иванушки International".