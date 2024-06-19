Сальма Хайек назвала Анджелину Джоли и её дочь гениями и поздравила их с премией "Тони" за спектакль "Аутсайдеры"

Сальма Хайек поздравила Анджелину Джоли с премией "Тони"

1:08 Your browser does not support the audio element. Кино

Анджелина Джоли и её дочь Вивьен долго работали над музыкальным спектаклем "Аутсайдеры", и их старания не прошли даром. Спектакль получил премию "Тони". Он победил в четырёх из двенадцати номинациях. Сальма Хайек поздравила актрису и сделала ей несколько восторженных комплиментов.

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Хайек уже давно знает Джоли, но с каждым разом не перестаёт удивляться, насколько она талантливая. Также Сальма похвалила Вивьен, на которой точно не отдохнула природа.

"Есть редкие люди, о которых мы уже знаем, что они гениальны, но трудно понять, насколько. Дорогая моя Энджи, ты не перестаёшь меня впечатлять и вдохновлять, особенно потому, что я знаю, что всё, что ты делаешь, происходит от безграничной любви. Вивьен, ты гений! Поздравляю с заслуженными наградами "Тони" ваш мюзикл", — написала Сальма в своём блоге.

Ранее Хайек восхитилась бережным отношением Джоли к детям, а также рассказала, что её дружба с бывшей женой Брэда Питта становится только крепче с каждым годом.