Деми Мур сыграла голливудскую звезду, которая жаждет вечной молодости

Деми Мур снялась в фильме "Субстанция", дублированный трейлер которого уже можно увидеть в Сети.
Сюжет фильма посвящён забытой голливудской звезде, от которой прежде были без ума толпы фанатов. Она не может смириться ни с возрастом, ни с забвением. Вместо того чтобы блистать, как прежде, она ведёт утреннее фитнес-шоу, но даже в нём у неё шаткое положение: её хотят заменить на более молодую ведущую.
Не желая принимать как данность своё старение, героиня решается на эксперимент, который помогает ей омолодиться, но даже после этого она не верит в свой успех и продолжает усиленно ждать одобрения от всех окружающих.
Как отметила Деми Мур, её героиня не использовала уникальную возможность, которая была ей дана, а вместо этого продолжила бороться с собой.
Чеснок - одна из самых важных культур на огороде, ведь его хозяйственное и пищевое значение сложно переоценить. Но для того, чтобы получить крупные, выполненные головки, за этим растением нужно тщательно ухаживать, в том числе регулярно подкармливать его. Особенно важны летние подкормки, о которых не стоит забывать.