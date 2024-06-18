Деми Мур сыграла голливудскую звезду, которая жаждет вечной молодости

Вышел трейлер фильма "Субстанция" с Деми Мур в главной роли

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Деми Мур снялась в фильме "Субстанция", дублированный трейлер которого уже можно увидеть в Сети.

Фото: commons.wikimedia.org by David Shankbone is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Сюжет фильма посвящён забытой голливудской звезде, от которой прежде были без ума толпы фанатов. Она не может смириться ни с возрастом, ни с забвением. Вместо того чтобы блистать, как прежде, она ведёт утреннее фитнес-шоу, но даже в нём у неё шаткое положение: её хотят заменить на более молодую ведущую.

Не желая принимать как данность своё старение, героиня решается на эксперимент, который помогает ей омолодиться, но даже после этого она не верит в свой успех и продолжает усиленно ждать одобрения от всех окружающих.

Как отметила Деми Мур, её героиня не использовала уникальную возможность, которая была ей дана, а вместо этого продолжила бороться с собой.