Не российская версия "Сверхъестественного" — появились подробности сериала "Граница Миров"

В Москве стартовали съёмки сериала "Граница Миров". Об этом пишет издание "StarHit".
Лента будет состоять из 17 эпизодов. Съёмки пройдут в разных городах нашей страны. Главные роли в проекте исполнят Даниил Киселёв и Денис Нурулин.
По сюжету братья Шиловы открывают в себе суперспособности после встречи с вампиром. Через некоторое время герои узнают, что в местном НИИ находится портал. С помощью него вурдалаки могут посещать нашу планету. За ними следит организация под названием "Граница Миров". Братья решают стать её частью.
Ранее проект активно обсуждали в социальных сетях. Пользователи предполагали, что актёры Никита Кологривый и Иван Янковский исполнят в нём главные роли. Причём они думали, что лента будет похожа на зарубежный сериал "Сверхъестественное". Однако, как пишет "StarHit", создатели "Границы Миров" уходят от этого сравнения. Они намекают, что им ближе "Люди в чёрном".
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