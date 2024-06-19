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Не российская версия "Сверхъестественного" — появились подробности сериала "Граница Миров"

Начались съёмки сериала "Граница Миров" про братьев, которые сражаются с нечистью

1:07
Кино

В Москве стартовали съёмки сериала "Граница Миров". Об этом пишет издание "StarHit".

Начались съёмки сериала "Граница Миров" про братьев, которые сражаются с нечистью
Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Лента будет состоять из 17 эпизодов. Съёмки пройдут в разных городах нашей страны. Главные роли в проекте исполнят Даниил Киселёв и Денис Нурулин.

По сюжету братья Шиловы открывают в себе суперспособности после встречи с вампиром. Через некоторое время герои узнают, что в местном НИИ находится портал. С помощью него вурдалаки могут посещать нашу планету. За ними следит организация под названием "Граница Миров". Братья решают стать её частью.

Ранее проект активно обсуждали в социальных сетях. Пользователи предполагали, что актёры Никита Кологривый и Иван Янковский исполнят в нём главные роли. Причём они думали, что лента будет похожа на зарубежный сериал "Сверхъестественное". Однако, как пишет "StarHit", создатели "Границы Миров" уходят от этого сравнения. Они намекают, что им ближе "Люди в чёрном".

 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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