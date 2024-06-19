На 84-м году жизни скончалась Эмма Абайдуллина, вдова Эльдара Рязанова

В возрасте 83-х лет скончалась вдова Эльдара Рязанова

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Эмма Абайдуллина, вдова режиссёра Эльдара Рязанова, скончалась в возрасте 83-х лет. Об этом накануне написало агентство ТАСС со ссылкой на слова заместителя художественного руководителя киноконцертного зала "Эльдар" Елену Гурко.

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Она сообщила, что о смерти Эммы Абайдуллиной рассказал по телефону её сын. При этом собеседница агентства заявила, что вдова Эльдара Рязанова была прекрасным человеком.

"Она была нашим локомотивом. Прекрасный человек, вокруг себя умела сплотить коллектив, очень интересная личность. Конечно, у неё друзей много было. Эльдар Александрович стихи посвятил ей", — рассказала Елена Гурко.

Эмма Абайдуллина родилась 15 мая 1941 года. На протяжении длительного времени она работала журналистом, а после смерти мужа руководила киноклубом "Эльдар".