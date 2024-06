По мотивам книги Дэниэла Суареса "Поток" снимут фильм "Резистор" с Уиллом Смитом

Актёр Уилл Смит примет участие в фантастическом фильме "Резистор". Об этом пишет портал "Deadline".

