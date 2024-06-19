По мотивам книги Дэниэла Суареса "Поток" снимут фильм "Резистор" с Уиллом Смитом

Актёр Уилл Смит примет участие в фантастическом фильме "Резистор". Об этом пишет портал "Deadline".
Картину снимут по мотивам произведения Дэниэла Суареса "Поток". У проекта пока нет режиссёра. Кроме того, его дата выхода и актёрский состав ещё неизвестны. Тем не менее, портал отметил, что картина скорее всего выйдет не раньше 2026 года.
По сюжету книги "Поток" учёный Джон Грейди совершает переворот в физике. Герой разрабатывает устройство, которое способно управлять гравитацией. Однако неожиданно проект учёного закрывает секретная организация. Её участники не желают научного прогресса для человечества.
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