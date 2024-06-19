Звезда "Гарри Поттера" Дэниел Рэдклифф получил театральную премию "Тони"

Звезда серии фильмов "Гарри Поттер" Дэниел Рэдклифф удостоился престижной театральной премии "Тони". Об этом пишет портал "Чемпионат" со ссылкой на сайт награды.
Сообщается, что актёр получил "Тони" за роль в мюзикле "Merrily we Roll Along" ("Весело мы катимся"). При этом Дэниелу Рэдклиффу удалось забрать награду с первой попытки — он никогда не был номинирован на премию ранее. В своей речи исполнитель роли Гарри Поттера поблагодарил родителей, жену Эрин и сына.
Ранее Pravda.Ru писала, какие сериалы Дэниел Рэдклифф никогда не станет смотреть.
Специальный раствор зарядит огурцы на активное плодоношение.