Селин Дион расплакалась на премьере фильма "Я здесь", в котором она рассказала о своей болезни

Селин Дион семнадцать лет страдает синдромом мышечной скованности, но долгие годы она скрывала эту болезнь. В конце концов певица не выдержала и не только раскрыла правду поклонникам, но и снялась в документальном фильме "Я здесь", в котором откровенно рассказала о том, как ей живётся с этим недугом.
Премьера фильма прошла в Нью-Йорке. Селин появилась на ней в белой шёлковой блузке и юбке-макси. Певица не сдержала слёз, когда ей аплодировали. Она сказала, что все, кто находятся в зале, чаще других были на её концертах, а ещё поблагодарила своих врачей и режиссёра фильма Ирен Тейлор Бродски.
"Я решила, что хочу задокументировать эту часть своей жизни, чтобы помочь другим людям с этим диагнозом", — сказала Дион.
Она добавила, что делает всё, чтобы возобновить свою концертную деятельность, которой ей очень не хватает.
Синдром мышечной недостаточности — это неврологическое заболевание, при котором оказываются поражены мышцы человека. Болезнь бывает разной степени тяжести. В самых серьёзных случаях человек лишается возможности ходить.
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