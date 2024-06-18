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Селин Дион расплакалась на премьере фильма "Я здесь", в котором она рассказала о своей болезни

Селин Дион не сдержала слёз на премьере фильма о самой себе

1:15
Кино

Селин Дион семнадцать лет страдает синдромом мышечной скованности, но долгие годы она скрывала эту болезнь. В конце концов певица не выдержала и не только раскрыла правду поклонникам, но и снялась в документальном фильме "Я здесь", в котором откровенно рассказала о том, как ей живётся с этим недугом.

Селин Дион не сдержала слёз на премьере фильма о самой себе
Фото: flickr.com by Anirudh Koul is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Премьера фильма прошла в Нью-Йорке. Селин появилась на ней в белой шёлковой блузке и юбке-макси. Певица не сдержала слёз, когда ей аплодировали. Она сказала, что все, кто находятся в зале, чаще других были на её концертах, а ещё поблагодарила своих врачей и режиссёра фильма Ирен Тейлор Бродски.

"Я решила, что хочу задокументировать эту часть своей жизни, чтобы помочь другим людям с этим диагнозом", — сказала Дион.

Она добавила, что делает всё, чтобы возобновить свою концертную деятельность, которой ей очень не хватает.

Синдром мышечной недостаточности — это неврологическое заболевание, при котором оказываются поражены мышцы человека. Болезнь бывает разной степени тяжести. В самых серьёзных случаях человек лишается возможности ходить.

 

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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